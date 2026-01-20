scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए 68 लोगों ने कराए रजिस्ट्रेशन, उत्तराखंड सरकार ने जारी किए UCC के आंकड़े

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए एक साल पूरे होने को हैं. इस मौके पर धामी सरकार ने शादियों से लेकर लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण तक, यूसीसी के तहत हुए रजिस्ट्रेशन के आंकड़े जारी किए हैं.

Advertisement
X
उत्तराखंड सरकार ने बताया शादियों के रजिस्ट्रेशन का भी आंकड़ा (Photo: ITG)
उत्तराखंड सरकार ने बताया शादियों के रजिस्ट्रेशन का भी आंकड़ा (Photo: ITG)

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुए एक साल पूरे होने को हैं. 27 जनवरी को यूसीसी लागू हुए एक साल पूरे हो जाएंगे. उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है. यूसीसी लागू होने के बाद से सूबे में 4 लाख 74 हजार 447 शादियों का पंजीकरण हो चुका है. उत्तराखंड सरकार ने यह जानकारी दी है.

यूसीसी लागू होने के बाद अब दंपति कहीं से भी ऑनलाइन विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं. पुराने कानून के तहत शादी का पंजीकरण कराने के लिए दंपति को तय तारीख पर दो गवाहों के साथ उप निबंधक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता था. यूसीसी लागू होने से पहले सूबे में शादियों का पंजीकरण ‘उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2010’ के तहत किया जाता था.

पुराने कानून के तहत शादियों के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन थी. उत्तराखंड सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक सूबे में हर रोज औसतन 1400 शादियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. पुराने कानून से रजिस्ट्रेशन का औसत प्रतिदिन 67 शादियों का था. यूसीसी लागू होने के बाद से सूबे में 316 लोगों ने ऑनलाइन तलाक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo ITG)
शराब की महफिल बनी मौत की वजह... दोस्तों ने ही पत्थरों से कुचल कर की हत्या, खून के धब्बों से खुला राज
Son of Kichha MLA Tilak Raj Behad
उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक के पुत्र पर जानलेवा हमला, ICU में भर्ती
Mobile phone and camera ban in Uttarakhand char dham temples
उत्तराखंड के चारधाम मंदिरों में मोबाइल और कैमरे पर प्रतिबंध
snowfall in uttarakhand chamoli and pithoragarh recorded on saturday
चमोली-पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी से बढ़ा ठंड का प्रकोप
हिमालय में बर्फबारी गायब और तापमान लगातार ऊपर (Photo: Pexels)
कश्मीर से दिल्ली तक खतरे का संकेत... बर्फ बिना सूना हुआ हिमालय, बढ़ते तापमान ने बिगाड़ी तस्वीर

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: बागेश्वर में लगता है खास नस्ल के हिमालयन डॉग्स का बाजार, इन कुत्तों की मांग सबसे ज्यादा

Advertisement

लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी 68 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं. दो लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप समाप्त करने का प्रमाण पत्र भी लिया है. उत्तराखंड सरकार का दावा है कि विवाह पंजीकरण के आवेदन औसतन पांच दिन के भीतर जारी कर दिए जा रहे हैं. हालांकि, इसके लिए समय सीमा 15 दिन की निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ें: KGMU धर्मांतरण कांड: फरार डॉ. रमीज का PFI लिंक, लाखों की फंडिंग का खुलासा; यूपी से दिल्ली-उत्तराखंड तक छापेमारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर अन्य राज्यों को रास्ता दिखाया है. उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में जिस पारदर्शिता और सरलता के साथ यूसीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है, उससे पूरी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. सीएम धामी ने कहा कि इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग अब यूसीसी के तहत पंजीकरण करा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की यूसीसी हर दृष्टि से एक आदर्श कानून साबित हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement