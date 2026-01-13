scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

KGMU धर्मांतरण कांड: फरार डॉ. रमीज का PFI लिंक, लाखों की फंडिंग का खुलासा; यूपी से दिल्ली-उत्तराखंड तक छापेमारी

लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण मामले ने तूल पकड़ लिया है. महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कुलपति पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है, वहीं फरार रमीज मलिक के संदिग्ध फंडिंग और PFI कनेक्शन की पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे प्रशासन और डॉक्टर आमने-सामने हैं.

Advertisement
X
डॉक्टर रमीज मलिक.(Photo: ITG)
डॉक्टर रमीज मलिक.(Photo: ITG)

लखनऊ स्थित केजीएमयू (KGMU) परिसर में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने से भारी हंगामा हुआ, क्योंकि आयोग ने कुलपति सोनिया नित्यानंद और जांच कमेटियों पर धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. आरोपी रमीज पिछले 18 दिनों से फरार है और पुलिस जांच में उसके पास लाखों की संदिग्ध फंडिंग और प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े लिंक सामने आए हैं. अपर्णा यादव ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है, वहीं कुलपति ने भी परिसर में अराजकता की शिकायत दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात की है.

अपर्णा यादव और कुलपति के बीच छिड़ी रार

महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का आरोप है कि केजीएमयू प्रशासन और विशाखा कमेटी निष्पक्ष जांच के बजाय आरोपी रमीज मलिक की मदद करने वाले प्रोफेसरों को बचा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि वीसी ऑफिस के पास धार्मिक आयोजन होते थे. 

सम्बंधित ख़बरें

लखनऊ में सड़क हादसे में मामूली घायल की हुई गलत सर्जरी से सड़ गया पैर
यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ भाजयुमो के बिछिया ब्लॉक से मंडल महामंत्री हैप्पी राजपूत. (File Photo: Ashish Srivastava/ITG)
सड़क हादसे में BJP युवा मोर्चा के महामंत्री की मौत, पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे थे लखनऊ
Neeraj Mishra
10 ऑपरेशन, 21 लाख का कर्ज और सब्जी की दुकान...डॉक्टर की लापरवाही ने बनाया अपाहिज
अपार्टमेंट की आग ने छीनी जिंदगी (Photo: Screengrab)
आग से बचने की कोशिश में बुझ गई जिंदगी, लखनऊ अपार्टमेंट हादसे में महिला की दर्दनाक मौत
Lucknow Conversion Case
PFI लिंक, विदेशी संपर्क और दिल्ली ब्लास्ट... KGMU धर्मांतरण केस में नया मोड़, पुलिस को मिले अहम सबूत

दूसरी ओर, कुलपति से मुलाकात न होने पर परिसर में अव्यवस्था फैली, जिसके बाद वीसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अब केजीएमयू के डॉक्टर भी लामबंद हो गए हैं और 24 घंटे के भीतर एफआईआर न होने पर सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है.

फरार आरोपी का PFI लिंक और लाखों की फंडिंग

पुलिस जांच में फरार रमीज मलिक के बारे में सनसनीखेज जानकारियां मिली हैं. रमीज 18 दिनों की फरारी के दौरान कई डॉक्टरों के संपर्क में रहा और उसने फरारी काटने व महंगे वकील करने के लिए लाखों रुपये का फंड जुटाया. इस फंड का कनेक्शन प्रतिबंधित संगठन PFI और डॉ. शाहीन के करीबियों से बताया जा रहा है. आरोपी के खाते में बाहर से भी पैसा आया है. पुलिस अब दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के विभिन्न जिलों में छिपे मददगारों की तलाश कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement