रुड़की: पेड़ की टहनी में फंसा पैर और उल्टा लटका रहा गुलदार, घंटों दहशत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू, Video

उत्तराखंड के रुड़की के लंढौरा क्षेत्र के रनसुरा गांव में खेत के पॉपुलर पेड़ पर गुलदार उल्टा लटका मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. गुलदार का पैर टहनी में फंसा था और वह घंटों छटपटाता रहा. सूचना के बाद वन विभाग ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर पेड़ काटा और गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू कर पिंजरे में बंद किया.

रेस्क्यू में देरी पर लोगों में नाराजगी.(Photo: Screengrab)
उत्तराखंड के रुड़की के लंढौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनसुरा में उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में खड़े पॉपुलर के एक ऊंचे पेड़ पर गुलदार उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया. यह नज़ारा जिसने भी देखा, वह दहशत में आ गया. देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

गुलदार को इस हालत में देखकर पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और खेत की ओर दौड़ पड़े. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गुलदार पेड़ पर कैसे उल्टा लटक गया.

पेड़ की टहनी में फंसा पैर, घंटों छटपटाता रहा गुलदार

ग्रामीणों के अनुसार, गुलदार का एक पैर पॉपुलर के पेड़ की टहनी में फंस गया था, जिसके कारण वह उल्टा लटक गया. गुलदार काफी देर तक उसी हालत में लटका रहा और लगातार छटपटाता रहा. नीचे मौजूद लोगों की आवाज और हलचल से वह और ज्यादा बेचैन हो गया.

गुलदार की हालत देखकर लोगों में डर के साथ-साथ चिंता भी बढ़ती गई. किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि सूचना देने के बावजूद कई घंटों तक रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची.

रेस्क्यू में देरी पर नाराजगी, भीड़ से बढ़ा खतरा

रेस्क्यू टीम के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली. लोगों ने वन विभाग के खिलाफ रोष जताया. हालात उस वक्त और गंभीर हो गए, जब गुलदार को नजदीक से देखने की होड़ में कुछ लोग पेड़ के बेहद पास पहुंचने लगे.

देखें वीडियो...

वन विभाग की टीम के पहुंचने के बाद बार-बार समझाने के बावजूद कई ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं थे. इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पैदा हुई और किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रही.

बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुरक्षित किया गया रेस्क्यू

काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को बेहोशी का इंजेक्शन दिया. इसके बाद पॉपुलर के पेड़ को काटकर गुलदार को सुरक्षित नीचे उतारा गया. पूरी सावधानी के साथ उसे पिंजरे में बंद किया गया.

रेस्क्यू पूरा होने के बाद गुलदार को वन विभाग की गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन घटना के बाद पूरे गांव में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा.

