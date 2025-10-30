scorecardresearch
 

Feedback

IIT रुड़की ने लॉन्च किया ‘Elevate’, एआई अब सिखाएगा असली इंटरव्यू में जीतने के गुर

अब एआई का इस्तेमाल सिर्फ तकनीकी कामों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कैरियर ग्रोथ के लिए भी किया जा रहा है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने ‘Elevate’ नाम के एक एआई-आधारित मॉक इंटरव्यूअर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसे न्यूटन स्कूल ने विकसित किया है.

Advertisement
X
संस्थान ने ‘Elevate’ नाम का एआई मॉक इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट शुरू किया है
संस्थान ने ‘Elevate’ नाम का एआई मॉक इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट शुरू किया है

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने छात्रों के प्लेसमेंट इंटरव्यू की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है. संस्थान ने ‘Elevate’ नाम के एक एआई-आधारित मॉक इंटरव्यूअर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. यह टूल न्यूटन स्कूल द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक इंटरव्यू अनुभव दिलाना और उनकी प्रदर्शन क्षमता पर विस्तृत फीडबैक देना है।

इंटरव्यू में असफलता का असली वजह

कई इंजीनियरिंग छात्र मजबूत अकादमिक रिकॉर्ड होने के बावजूद इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं। संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 70% सॉफ्टवेयर उम्मीदवार अपनी पहली इंटरव्यू में असफल होते हैं, लेकिन इसकी वजह तकनीकी कमी नहीं, बल्कि घबराहट, आत्मविश्वास की कमी और सीमित अनुभव होती है।

सम्बंधित ख़बरें

आईआईटी बॉम्बे से फ्री में पाइथन सीथ सकते हैं. (Photo: Freepik)
MIT, IIT बॉम्बे से फ्री में सीखें पाइथन, लर्निंग के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा 
trump h1b visa fees experts replied on economy
H1B Visa: भारत को फायदा, USA के लिए Economic Suicide 
NIRF ranking 2025 top engineering colleges
NIRF Ranking: ये हैं देश के टॉप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल के कॉलेज... सरकार ने जारी की लिस्ट 
पहले के मुकाबले IIT में इस साल ज्यादा महिलाओं ने एडमिशन लिया है. (Photo: IIT Roorkee)
IITs में तय सीटों से ज्यादा एडमिशन, महिला छात्रों की हिस्सेदारी भी बढ़ी 
Ganga Glacier Groundwater IIT NGT
गर्मी में गंगा ग्लेशियर से नहीं बल्कि भूजल से बहती है... IIT की स्टडी 

‘Elevate’ इसी कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह टूल छात्रों को ऐसे इंटरव्यू सत्र प्रदान करता है जो Amazon, Google, Razorpay और CRED जैसी कंपनियों के असली इंटरव्यू फॉर्मेट पर आधारित होते हैं।

 कैसे करता है काम

यह एआई सिस्टम प्रत्येक छात्र के जवाबों का विश्लेषण करता है, फॉलो-अप प्रश्न पूछता है, और अंत में एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में छात्र की कम्युनिकेशन स्टाइल, आत्मविश्वास का स्तर और तकनीकी सोचने की क्षमता जैसे पहलुओं पर प्रतिक्रिया दी जाती है.

Advertisement

आईआईटी रुड़की के करियर डेवलपमेंट सेल (CDC) के प्रभारी प्रोफेसर राज कुमार दत्ता ने बताया कि यह पहल छात्रों को वास्तविक इंटरव्यू दबाव का अनुभव एक नियंत्रित माहौल में देती है. उन्होंने कहा कि कई छात्र तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं, लेकिन लाइव इंटरव्यू में आत्मविश्वास खो देते हैं. Elevate उन्हें संयम बनाए रखने और अपनी स्किल्स को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देता है.

 एक लाख से ज्यादा असली इंटरव्यू पर ट्रेन

न्यूटन स्कूल के अनुसार, ‘Elevate’ को एक लाख से अधिक वास्तविक इंटरव्यू इंटरैक्शन पर प्रशिक्षित किया गया है. यह सिस्टम छोटे डेमो सत्र और फुल-लेंथ मॉक इंटरव्यू, दोनों करा सकता है. हर सत्र के अंत में छात्र को एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट दी जाती है जिसमें उनके जवाबों के आधार पर डेटा-ड्रिवन सुधार सुझाव शामिल होते हैं.

आगे की योजना

अगर यह पायलट सफल रहता है, तो आने वाले महीनों में इस प्रोजेक्ट को अन्य संस्थानों तक भी बढ़ाया जाएगा. यह पहल भारत में एआई और रोजगार प्रशिक्षण को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement