उत्तराखंड: पौड़ी में पुलिस का एक्शन, तेंदुए की खाल के साथ 4 गिरफ्तार

उत्तराखंड में 4 वन्यजीव तस्करों को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक पौड़ी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वन्यजीव तस्कर श्रीनगर के एक होटल में रुके हुए हैं. जिसके बाद वहां छापा मारा गया. चारों की पहचान सफरी लाल, सुरजन लाल, रोशन लाल और बसंतु लाल के रूप में हुई है.

गिरफ्तार लोगों में सफरी लाल और बसंतु लाल चाचा-भतीजा हैं. चारों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ के दौरान रुद्रप्रयाग जिले के चपड़ गांव के सफरी लाल ने बताया कि उसने और बसंतु लाल ने कुछ महीने पहले अपने गांव के पास के जंगल में एक तेंदुए का शिकार किया था.

खाल बेचने के लिए सभी होटल में हुए थे एकत्रित

उसने बताया कि टिहरी जिले के रोशन लाल और सुरजन लाल, जो उनके जान-पहचान वाले हैं. दोनों कई लाख रुपये में तेंदुए की खाल खरीदना चाहते थे. सफरी लाल ने बताया कि चारों कीमत पर बातचीत करने के लिए श्रीनगर के होटल के कमरे में इकट्ठा हुए थे.

आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब उत्तराखंड में तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले बीते महीने भी एक तस्कर को वन्यजीव के खाल के साथ गिरफ्तार किया गया था.

