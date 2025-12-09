नैनीताल में लगी भीषण आग: चीना बाबा मंदिर के पास सरस्वती शिशु मंदिर में अफरा-तफरी

नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब चीना बाबा मंदिर के पास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अचानक भीषण आग लग गई. आग देखते ही लोग घबरा गए और इलाके में अफरा-तफरी फैल गई. स्कूल परिसर से उठती लपटें और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहे थे, जिससे आसपास रहने वाले लोग तुरंत घरों से बाहर निकल आए.

और पढ़ें

स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत फायर सर्विस को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम बिना देरी किए घटनास्थल के लिए रवाना हो गई. फायर कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. आग किस कारण लगी है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है.

सरस्वती शिशु मंदिर में भीषण आग

आग लगते ही स्कूल के आसपास का क्षेत्र समय रहते खाली करा लिया गया. पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लगातार लोगों को आग से दूर रहने और रास्ता खाली रखने की सलाह दे रहे हैं, ताकि बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा न आए.

फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद

स्कूल परिसर के आसपास माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल आग से हुए नुकसान के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. फायर ब्रिगेड की टीम आग को नियंत्रित करने में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे. पुलिस ने बताया कि आग पर काबू कर लिया गया है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. अच्छी खबर है की कोई आग से घायल नहीं हुआ.

---- समाप्त ----