विधायक इलाके में निकले तो कुछ ही कदम दूर था तेंदुआ... मच गई अफरा-तफरी, फिर टीम ने पहुंचकर किया रेस्क्यू

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में तेंदुआ की दहशत ने लोगों की नींद हराम कर दी है. स्थानीय विधायक शिव अरोरा को पता चला तो खुद घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान अचानक विधायक का सामना तेंदुआ से हो गया, जो कैमरे में कैद हो गया. उसके बाद वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और रेस्क्यू में जुट गए. कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ लिया गया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया.

ऊधम सिंह नगर में दिखा तेंदुआ. (Photo: Screengrab)
उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर इलाके में तेंदुआ पहुंच गया. यहां पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया और सिडकुल से लगे इलाकों में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत फैल गई. इसी बीच स्थानीय विधायक शिव अरोरा खुद हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंच गए, जहां अचानक उनका सामना तेंदुआ से हो गया. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, टांडा जंगल से सटे औद्योगिक क्षेत्र के पास खेतों में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिली थी. गेहूं के खेत के किनारे हाथियों को रोकने के लिए बनाए गए रास्ते से तेंदुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेंदुआ कुछ कमजोर और चोटिल भी लग रहा था, जिससे उसके चलने में दिक्कत हो रही थी. इसी दौरान मौके पर पहुंचे विधायक शिव अरोरा और तेंदुए के बीच कुछ ही कदमों का फासला रह गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

विधायक के सामने तेंदुआ नजर आते ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई. विधायक शिव अरोरा ने मौके पर डीएफओ और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की जान को किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डाला जा सकता. इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया.

यह भी पढ़ें: ठाणे की घनी आबादी वाले इलाके में घुसा तेंदुआ... फ्लैट में लड़की पर किया अटैक, रेस्क्यू में जुटी टीमें

वन विभाग के अनुसार, लोगों के शोर-शराबे के कारण तेंदुआ पास में ही स्थित एक फैक्ट्री की घनी झाड़ियों में जा छिपा. इसके बाद पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया. वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल और पिंजरे लगाए. काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को खाई के पास से रेस्क्यू कर लिया गया. रेस्क्यू के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हो गए थे.

डीएफओ यूसी तिवारी ने बताया कि तेंदुए को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया और जांच के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है. उन्होंने बताया कि तेंदुआ संभवतः बीमार या घायल था, इसी वजह से आबादी वाले इलाके में भटक गया. फिलहाल वन विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

विधायक शिव अरोरा ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील विषय है कि दिन में उनके सामने ही मौके पर तेंदुआ नजर आ रहा था. उनके और तेंदुए के बीच में कुछ कदम का ही फासला था. विधायक शिव अरोरा ने बिना कोई देरी किए मौके पर डीएफओ को निर्देश दिए. इसके बाद रेस्क्यू किया गया.

