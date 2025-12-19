ठाणे की घनी आबादी वाले इलाके में घुसा तेंदुआ... फ्लैट में लड़की पर किया अटैक, रेस्क्यू में जुटी टीमें

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में तेंदुआ एक हाउसिंग सोसाइटी में एंट्री कर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों का कहना है कि तेंदुआ ने तीन लोगों को घायल कर दिया है. इस मामले के बारे में जब पता चला तो तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई. खबर मिलते ही तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, यह घटना मुंबई उपनगर के भायंदर इलाके की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुआ जब सोसाइटी में घुसा, उस दौरान 2 से 3 लोग घायल हो गए. हालांकि अधिकारियों ने इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. तेंदुआ कुछ समय के लिए सोसाइटी के किसी कमरे में छिपा रहा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जानवर संकरी जगहों और सीढ़ियों पर चल रहा है.

ठाणे के वन विभाग और संजय गांधी नेशनल पार्क की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया है. RAWW (Resqink Association for Wildlife Welfare) के सदस्य और मानद वन्यजीव संरक्षक पवन शर्मा ने बताया कि टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. यदि जरूरी हुआ तो तेंदुए को सुरक्षित निकालने के लिए अतिरिक्त टीमें तैयार रखी गई हैं.

यह भी पढ़ें: अंडरग्राउंड सुरंगें, घनी झाड़ियां और टूटे कैमरे… पुणे एयरपोर्ट पर 7 महीने तक छकाता रहा तेंदुआ, ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया

Advertisement

स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वे अपने घरों में रहें और इलाके में इकट्ठे न हों. अधिकारियों का कहना है कि इस समय सबसे जरूरी है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो. विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार जंगली जानवर भोजन की तलाश या जगह की कमी के कारण शहरी इलाकों में पहुंच जाते हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग की मदद की. बचाव टीमों ने कहा कि तेंदुआ को सुरक्षित रूप से पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----

Report: Praveen Nalavade