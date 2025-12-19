scorecardresearch
 
ठाणे की घनी आबादी वाले इलाके में घुसा तेंदुआ... फ्लैट में लड़की पर किया अटैक, रेस्क्यू में जुटी टीमें

भायंदर पूर्व के तलाव रोड इलाके में एक तेंदुआ देखा गया. घनी आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुआ के घुसने से लोगों में दहशत फैल गई. तेंदुए ने तीन लोगों को घायल कर दिया. फिलहाल तेंदुआ पारिजात इमारत में मौजूद है. नगर निगम का अग्निशमन दल और स्थानीय लोग रेस्क्यू में लगे हैं. इमारत के एक फ्लैट में तेंदुआ ने एक लड़की को घायल कर दिया. फायर टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.

घनी आबादी वाले इलाके में घुसा तेंदुआ. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में तेंदुआ एक हाउसिंग सोसाइटी में एंट्री कर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों का कहना है कि तेंदुआ ने तीन लोगों को घायल कर दिया है. इस मामले के बारे में जब पता चला तो तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई. खबर मिलते ही तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना मुंबई उपनगर के भायंदर इलाके की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुआ जब सोसाइटी में घुसा, उस दौरान 2 से 3 लोग घायल हो गए. हालांकि अधिकारियों ने इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. तेंदुआ कुछ समय के लिए सोसाइटी के किसी कमरे में छिपा रहा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जानवर संकरी जगहों और सीढ़ियों पर चल रहा है.

ठाणे के वन विभाग और संजय गांधी नेशनल पार्क की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया है. RAWW (Resqink Association for Wildlife Welfare) के सदस्य और मानद वन्यजीव संरक्षक पवन शर्मा ने बताया कि टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. यदि जरूरी हुआ तो तेंदुए को सुरक्षित निकालने के लिए अतिरिक्त टीमें तैयार रखी गई हैं.

यह भी पढ़ें: अंडरग्राउंड सुरंगें, घनी झाड़ियां और टूटे कैमरे… पुणे एयरपोर्ट पर 7 महीने तक छकाता रहा तेंदुआ, ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया

स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वे अपने घरों में रहें और इलाके में इकट्ठे न हों. अधिकारियों का कहना है कि इस समय सबसे जरूरी है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो. विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार जंगली जानवर भोजन की तलाश या जगह की कमी के कारण शहरी इलाकों में पहुंच जाते हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग की मदद की. बचाव टीमों ने कहा कि तेंदुआ को सुरक्षित रूप से पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Report: Praveen Nalavade
