उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक के पुत्र पर जानलेवा हमला, ICU में भर्ती

उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के पुत्र पार्षद सौरभ बेहड़ पर एक पंचायत के लिए जाते समय जानलेवा हमला हो गया. गंभीर रूप से घायल सौरभ का उपचार आईसीयू में चल रहा है.

विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे को आई गंभीर चोट(Photo: x.com/IYCUttarakhand)
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि अब जनप्रतिनिधि और उनके परिजन भी सुरक्षित नहीं. रविवार की देर शाम कांग्रेस विधायक के पुत्र पर जानलेवा हमला हो गया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल विधायक पुत्र को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. विधायक पुत्र को आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक किच्छा से कांग्रेस के विधायक और सूबे की सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ के पुत्र और रुद्रपुर नगर निगम वार्ड के पार्षद सौरभ बेहड़ पर देर शाम अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया. हमलावरों की तादाद तीन बताई जा रही है. आसपास मौजूद लोगों ने इस हमले में गंभीर रूप से घायल विधायक पुत्र और पार्षद सौरभ बेह्ड़ को आनन-फानन में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

बताया जाता है कि सौरभ बेहड़ पिछले दिनों हुए एक विवाद को लेकर बुलाई गई पंचायत में शामिल होने जा रहे थे. यह पंचायत ट्रांजिट कैंप कोतवाली में होनी थी, लेकिन वह अभी आवास विकास क्षेत्र ही पहुंचे थे कि नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया. हमले में सौरभ को गंभीर चोटें आई हैं. इस हमले से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक पर सवार तीन लोग रेकी करते दिख रहे हैं.

घायल सौरभ को आसपास मौजूद लोगों ने उपचार के लिए तत्काल रुद्रपुर के नैनीताल रोड़ स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती कर आईसीयू में उपचार शुरू कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ ही स्थानीय पुलिस सहित राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेता मौके पर पहुंच गए. आवास विकास चौकी पुलिस घटना की तहकीकात में जुटी है. घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है.

