scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिम में 150 की जगह बस 15 लोग, बेटी का छूटा स्कूल... 'मोहम्मद दीपक' ने बयां किया दर्द

कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े हुए जिम मालिक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. वायरल वीडियो और विरोध प्रदर्शन के बाद उनके जिम की सदस्यता 150 से घटकर सिर्फ 12 से 15 रह गई है. घटना ने उनकी आजीविका और परिवार पर गहरा असर डाला है.

Advertisement
X
'मोहम्मद' दीपक . (Photo: Screengrab)
'मोहम्मद' दीपक . (Photo: Screengrab)

उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम चलाने वाले दीपक कुमार, जो खुद को मोहम्मद दीपक भी बताते हैं, इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक विवाद के बाद उनके जिम की सदस्यता में भारी गिरावट आई है. दीपक के अनुसार, पहले उनके जिम में करीब 150 सदस्य रोजाना आते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर सिर्फ 12 से 15 रह गई है. दीपक ने आज तक से बातचीत में बताया कि उनका जिम किराए की इमारत में चलता है. सुबह से लेकर शाम तक लगातार लोग वर्कआउट के लिए आते थे. लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद माहौल बदल गया.

दीपक के मुताबिक, 26 जनवरी को उन्होंने एक 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आवाज उठाई थी. आरोप है कि कुछ लोग दुकानदार को दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने के लिए दबाव बना रहे थे. इसी दौरान दीपक ने उनका विरोध किया. जब विवाद के दौरान उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद दीपक अचानक चर्चा में आ गए, लेकिन साथ ही उन्हें अवांछित ध्यान और विरोध का सामना भी करना पड़ा.

26 जनवरी की घटना के बाद चर्चा में आए मोहम्मद दीपक

सम्बंधित ख़बरें

कोटद्वार के 'मोहम्मद दीपक' को जान से मारने की धमकी, दो लाख की सुपारी देने का दावा
Hindu leaders have launched a protest in Rudraprayag (Photo - ITG)
उत्तराखंड: कोटद्वार के बाद अब 'मैं भी मोहम्मद दीपक' पोस्ट को लेकर रुद्रपुर में बवाल
fact check
फैक्ट चेक: ‘मोहम्मद दीपक’ मामले पर हामिद अंसारी ने नहीं की ये टिप्पणी, फर्जी है ये पोस्टकार्ड
Deepak Chand raised his voice in the Muslim shop name controversy in Kotdwar (Photo - Screengrab)
मुस्लिम बनकर बुजुर्ग दुकानदार को बचाने वाले दीपक नहीं लेंगे 2 लाख, जानें क्यों
Deepak Chand raised his voice in the Muslim shop name controversy in Kotdwar (Photo - Screengrab)
मुस्लिम बनकर बुजुर्ग दुकानदार को बचाने वाले दीपक को सम्मान, इरफान अंसारी देंगे 2 लाख रुपये

दीपक का कहना है कि 31 जनवरी को बजरंग दल के कुछ सदस्य उनके खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया. दीपक ने बताया कि उसी दिन के बाद से लोग डर गए और जिम आना बंद कर दिया. उन्होंने कहा, 31 जनवरी की घटना के बाद लोग सहम गए हैं. सदस्य डर के कारण जिम नहीं आ रहे. दीपक ने अपनी आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि जिम दूसरी मंजिल पर है और उसका किराया 40 हजार रुपये प्रति माह है. यही उनके परिवार की एकमात्र आय का साधन है. 

Advertisement

इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने छह महीने पहले घर बनाया है और अभी भी 16 हजार रुपये महीने की लोन किश्त दे रहा हूं. इस तनाव का असर उनके स्वास्थ्य और परिवार पर भी पड़ा है. दीपक ने बताया कि घटना के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. उनकी बेटी ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था. उन्होंने कहा कि अब दो दिन से वह फिर स्कूल जा रही है, लेकिन सिर्फ मेरे साथ. 

40 हजार किराया और लोन की किश्त ने बढ़ाई परेशानी

दीपक ने यह भी दावा किया कि 31 जनवरी को कुछ लोग उनके जिम के अंदर घुस आए थे, जब कई पुरुष और महिला सदस्य मौजूद थे. उन्होंने कहा, सदस्यों ने यह सब देखा और डर गए. इसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया. हालांकि इतने नुकसान के बावजूद दीपक ने उम्मीद जताई कि समय के साथ हालात सुधरेंगे और पुराने सदस्य वापस लौटेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement