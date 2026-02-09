scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: कार्यक्रम में संबोधन के दौरान रोने लगीं उत्तराखंड CM की पत्नी, बोलीं- 'धामी ने...'

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधन कर रही हैं और अचानक से रोने लगती हैं.

Advertisement
X
देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित करतीं CM धामी की पत्नी. (Photo: Screengrab)
देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित करतीं CM धामी की पत्नी. (Photo: Screengrab)

उत्तराखंड के देहरादून में इन दिनों परेड ग्राउंड में तीन दिवसीय उत्तरायणी कौथिग का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन करने वाली संस्था सेवाकल्प फाउंडेशन की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने समापन समारोह में लोगों को संबोधित किया. लेकिन सबोधन के दौरान वह अचानक रोने लगीं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल संबोधन के दौरान गीता धामी भावुक हो गईं. उन्होंने कहा की प्रदेश के मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के लिए एक दिन भी नहीं निकाला. 4 साल प्रदेश की सेवा में लग रहे और 26000 नौकरियां दी.  लेकिन फिर भी उनपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अंकिता भंडारी हत्याकांड की अब CBI जांच, सीएम धामी ने की सिफारिश, माता-पिता ने की थी मांग

सम्बंधित ख़बरें

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी.
हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले में धामी का बड़ा एक्शन, डीएम समेत 12 अधिकारी निलंबित
UCC पर कैबिनेट में नहीं हो सकी चर्चा, CM धामी बोले- इसी सत्र में लाएंगे विधेयक
बुजुर्ग की पड़ोसी ने की हत्या. (Photo: Representational )
चंपावत जिले में बुजुर्ग की हत्या, बहस के बाद मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने ले ली जान
cm yogi Uttarakhand
'पलायन रोकने के लिए पर्यावरण बचाना जरूरी', उत्तराखंड में CM योगी ने दिया संदेश
बच्चे को चॉकलेट खिलाते CM योगी. (Photo: Screengrab)
'हम भी तुम्हारे दादा हैं...', पैतृक गांव में बच्चे को दुलारते दिखे CM योगी- VIDEO

धामी ने  सिर्फ  नियम बनाया: गीता धामी

गीता धामी ने कहा कि कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि धामी धर्म के खिलाफ यूसीसी लाए और लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी. जबकि धामी ने कोई नई मान्यता नहीं दी. लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही दे चुके हैं. धामी ने सिर्फ उसके लिए नियम बनाए.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड सरकार ने एंजेल चकमा के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी, CM धामी ने फोन पर की बात

Advertisement

बिना नियमों के समाज में असभ्य लोग आते हैं, जो झूठ को जोर-जोर से सच को दबाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी को धर्म रक्षक के नाम से जाना जाता है. पूरे प्रदेश में बहने खुद को धामी की लाई गई योजनाओं से सशक्त बना रहीं हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement