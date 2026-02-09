VIDEO: कार्यक्रम में संबोधन के दौरान रोने लगीं उत्तराखंड CM की पत्नी, बोलीं- 'धामी ने...'

उत्तराखंड के देहरादून में इन दिनों परेड ग्राउंड में तीन दिवसीय उत्तरायणी कौथिग का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन करने वाली संस्था सेवाकल्प फाउंडेशन की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने समापन समारोह में लोगों को संबोधित किया. लेकिन सबोधन के दौरान वह अचानक रोने लगीं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल संबोधन के दौरान गीता धामी भावुक हो गईं. उन्होंने कहा की प्रदेश के मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के लिए एक दिन भी नहीं निकाला. 4 साल प्रदेश की सेवा में लग रहे और 26000 नौकरियां दी. लेकिन फिर भी उनपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं.

धामी ने सिर्फ नियम बनाया: गीता धामी

गीता धामी ने कहा कि कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि धामी धर्म के खिलाफ यूसीसी लाए और लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी. जबकि धामी ने कोई नई मान्यता नहीं दी. लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही दे चुके हैं. धामी ने सिर्फ उसके लिए नियम बनाए.

बिना नियमों के समाज में असभ्य लोग आते हैं, जो झूठ को जोर-जोर से सच को दबाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी को धर्म रक्षक के नाम से जाना जाता है. पूरे प्रदेश में बहने खुद को धामी की लाई गई योजनाओं से सशक्त बना रहीं हैं.

