scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उत्तराखंड सरकार ने एंजेल चकमा के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी, CM धामी ने फोन पर की बात

उत्तराखंड सरकार के द्वारा त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है. पहली किश्त के रूप में 4 लाख 12 हजार जारी किए गए हैं. वहीं इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Advertisement
X
उत्तराखंड सरकार ने एंजेल चकमा के परिवार को दी 4 लाख की आर्थिक सहायता (Photo: PTI)
उत्तराखंड सरकार ने एंजेल चकमा के परिवार को दी 4 लाख की आर्थिक सहायता (Photo: PTI)

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में हाल में ही एक त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या हो गई थी. यूनिवर्सिटी के कैंटीन में विवाद हुआ और उसे कथित तौर पर चाकू मार दिया जाता है. इस हमले में वह घायल हो जाता है और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है. अब पीड़ित परिवार को उत्तराखंड सरकार के द्वारा आर्थिक मदद भेजी है. 

उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रकरण को स्वीकृत किया है. इस सहायता की पहली किश्त के रूप में 4 लाख 12 हजार 500 रुपये पीड़ित परिवार को चेक के माध्यम से भेज दी गई है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने मामले को जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया. उपजिलाधिकारी विकासनगर और पुलिस उपाधीक्षक विकासनगर की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिलास्तरीय समिति ने तत्काल स्वीकृति प्रदान की. इसके बाद आर्थिक सहायता की पहली किश्त बिना किसी विलंब के जारी कर दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

Demands to Supreme Court to declare racial violence after Angel Chakma's death as hate crime
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी- नस्लीय हिंसा को हेट क्राइम माना जाए
racial attack and murder of tripura student in dehradun
उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र की हत्या
Crimes in India rise based on religion caste language and region
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या, क्यों बढ़ रही देश में नस्लीय हिंसा?
Death of mba student angel chakma in dehradun sparks nationwide outrage.
CM धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर की बात, न्याय का दिया भरोसा
Dehradun protests escalate after murder of Tripura student Angel Chakma
क्या है एंजल चकमा हत्याकांड, ज‍िसे लेकर हो रहा भारी विरोध प्रदर्शन
dhami
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिवंगत छात्रा एंजेल चकमा के पिता से फोन पर बात की (Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी- नस्लीय हिंसा को हेट क्राइम माना जाए

Advertisement

प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया

इस मामले में प्रशासन ने तेज गति से जांच और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने का काम किया. सरकार का कहना है कि पीड़ित परिवार को समय पर सहायता उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है. सभी अधिकारियों ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया. 

मुख्यमंत्री का दुख व्यक्त करना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर इस दुखद घटना पर गहरा दुःख जताया. उन्होंने बताया कि अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि उत्तराखंड सरकार मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement