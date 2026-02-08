scorecardresearch
 
उत्तराखंड: चंपावत जिले में बुजुर्ग की हत्या, बहस के बाद मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने ले ली जान

उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. हत्या को मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने अंजाम दिया. बताया जाता है कि आरोपी बुजुर्ग का पड़ोसी है और किसी बात को लेकर उसकी बुजुर्ग से बहस हो गई थी. जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

बुजुर्ग की पड़ोसी ने की हत्या. (Photo: Representational )
उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. हत्या को अंजाम मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ने दिया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया.  इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी के मुताबिक उत्तराखंड के चंपावत जिले में शनिवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. SP अजय गणपति ने कहा कि हत्या के सिलसिले में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा... 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी बारातियों की गाड़ी, 5 लोगों की मौत

बहस के दौरान धारदार हथियार से किया हमला

यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर खरक सानिया गांव में हुई. गणपति के अनुसार, सुभाष खरकवाल (40), जो जाहिर तौर पर मानसिक रूप से परेशान है. उसने अपने 80 वर्षीय पड़ोसी, अंबादत्त खरकवाल पर बहस के दौरान धारदार हथियार से हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में कई IAS और PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, पौड़ी- चंपावत समेत कई जिलों के DM बदले 

इस हमले में अंबादत्त की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और घटना की जांच चल रही है. अग्रिम कार्रवाई जारी है. 

