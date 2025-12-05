scorecardresearch
 
उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा... 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी बारातियों की गाड़ी, 5 लोगों की मौत

उत्तराखंड के चंपावत में बारात से लौट रही गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सूचना पर SDRF और पुलिस टीम ने पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. वहीं शव खाई से निकालकर प्रशासन को सौंपे.

सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत. (Photo: ITG)
उत्तराखंड के चंपावत में बारात से लौट रही एक बोलेरो गहरी खाई में जा गिरी. बागधार के पास हुई इस घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और SDRF की टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया.

SDRF के अनुसार, बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे. वाहन रात के समय बारात से लौट रहा था. बागधार के पास सड़क संकरी और ढलान वाली है, ऐसे में अचानक चालक का वाहन पर कंट्रोल नहीं रहा और गाड़ी करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. अंधेरा होने के कारण राहत कार्य बेहद मुश्किल भरा था.

पोस्ट चंपावत से CT राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में SDRF टीम मौके पर पहुंची और रोप सिस्टम व स्ट्रेचर की मदद से खाई में उतरी. स्थानीय ग्रामीणों ने भी रेस्क्यू में मदद की. पांच घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जबकि पांच लोगों की मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: नशे में था डंपर का ड्राइवर, 300 मीटर तक जो मिला उसे रौंदता गया... जयपुर एक्सीडेंट में अब तक 19 की मौत

मृतकों की पहचान 40 वर्षीय प्रकाश चंद्र उनियाल, 35 वर्षीय केवल चंद्र उनियाल, 32 वर्षीय सुरेश नौटियाल, 6 वर्षीय प्रियांशु चौबे और 28 वर्षीय भावना चौबे के रूप में हुई है. यह खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. बारात की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गईं. 

वहीं घायलों में 38 वर्षीय देवीदत्त पांडे, 12 वर्षीय धीरज उनियाल, 14 वर्षीय राजेश जोशी, 5 वर्षीय चेतन चौबे और भास्कर पांडा शामिल हैं. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सभी घायलों का इलाज जारी है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

