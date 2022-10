UP में बारिश से भारी तबाही, कई जिलों में स्कूल बंद; अगले 24 घंटे राहत नहीं, दिल्ली में इमारत गिरी

उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में लगातार बारिश जारी है. बारिश के चलते यूपी में भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं. बारिश से जुड़ीं घटनाओं में यूपी में 12 लोगों की मौत हो गई. उधर, तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए लखनऊ, नोएडा और कानपुर समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है. उधर, राजधानी दिल्ली में लाहोरी गेट इलाके में 2 मंजिला इमारत गिर गई. इस हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत हो गई. 10 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यूपी में 12वीं तक स्कूल बंद

यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. कई जिलों में मकान व आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. इनमें 12 लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते सोमवार को 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया. वहीं, अलीगढ़ में 12 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को यूपी में 22.5 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

यूपी के करीब 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इससे पहले रविवार को कानपुर, आगरा, बांदा समेत कई जगहों पर लोगों को भारी बारिश के चलते जलभराव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा. कानपुर देहात में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 8 जानवरों की भी इसके चपेट में आने से मौत हो गई.





गोरखपुर में राप्ती नदी में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं, गाजियाबाद में एक घर गिर जाने के चलते 90 साल की महिला की मौत हो गई. हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई. सीतापुर में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 साल की लड़की की मौत हो गई. इटावा के जौनपुर में 1 महिला की मौत हो गई. बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते एक मकान ढह गया. इस हादसे में 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं. बलरामपुर में बाढ़ से बहने के चलते दो लड़कों की मौत हो गई.

बलरामपुर में बाढ़ के चलते नेशनल हाईवे 730 पर यातायात भी प्रभावित हो गया. इतना ही नहीं यहां हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई. प्रशासन ने निचले इलाके में रह रहे लोगों को अपने घरों को खाली करने का निर्देश दिया है. एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू में जुट गई हैं. मथुरा में राजस्थान रोडवेज की बस यात्रियों के साथ रेलवे अंडरपास में फंस गई. इसके बाद यात्रियों का रेस्क्यू किया गया. बहराइच में भारी बारिश के चलते 60 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई.

राप्ती और सरयू नदी में आई बाढ़ ने बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के 600 से ज़्यादा गांवों को चपेट में ले लिया है. बलरामपुर में 300 से ज़्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं. श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के कहर से पानी में डूबकर 4 लोगों की मौत हो गई है. एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू कर रही है.

गुरुग्राम में 6 बच्चों की डूबने से मौत

गुरुग्राम में तेज बारिश के बीच सेक्टर-111 में बरसाती तालाब में नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों के शवों को बाहर निकाल लिया है. बताया जा रहा है कि सभी बच्चे पास की कालोनी शंकर विहार के रहने वाले थे. परिजनों को सूचित कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की जांच में भी जुट गई है.

दिल्ली में इमारत गिरी

दिल्ली में लाहोरी गेट में बारिश के चलते पुरानी इमारत गिर गई. सेंट्रल दिल्ली डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं. 10 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई. मलबा हटाया जा रहा है. एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात है.





#UPDATE | Delhi: 2 more persons have been taken out of the debris. The status about their health (whether they are alive or not) will be apprised by the medical team. Earlier, 9 people were rescued and one girl died: NDRF Commander Gaurav K Patel pic.twitter.com/inaiWzw30I