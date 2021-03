राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे वाराणसी, बाबा काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी पहुंचे हैं. राष्ट्रपति अपने विशेष विमान से वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनकी आगवानी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की.

राष्ट्रपति बनारस रेल इंजन कारखाना के गेस्ट हाउस में रुकेंगे. राष्ट्रपति शाम को 5:50-6:20 बजे काशी विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन करेंगे. इसके बाद वह 6:30-7:00 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे.

Governor of Uttar Pradesh Smt Anandiben Patel and Chief Minister Yogi Adityanath receiving President Kovind on his arrival at Varanasi, Uttar Pradesh today. pic.twitter.com/68it0C0B1v