चंद सेकेंड की देरी होती और बुजुर्ग को रौंद डालती ट्रेन, देवदूत बनकर आया पुलिसकर्मी, फिर...

उत्तर प्रदेश के ललितपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां जांबाज रेलवे पुलिसकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर बुजुर्ग महिला की जान बचाई. अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तेज रफ्तार ट्रेन बुजुर्ग महिला को कुचल देती. न्यूज एजेंसी ANI ने पूरी घटना का वीडियो शेयर किया है.

जानकारी के मुताबिक, घटना ललितपुर रेलवे स्टेशन की है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अपनी सूझ-बूझ से पुलिसकर्मी रेलवे ट्रैक से बुजुर्ग महिला को खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आता है. तभी वहां से तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है.

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर चंद सेकेंड की भी देर हो जाती तो बुजुर्ग महिला तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ जाती. इससे उसकी मौत भी हो सकती थी.

बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी. तभी उसे तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखी. उसने शोर मचाया तो वहां तैनात रेलवे पुलिसकर्मी ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने के लिए जान की बाजी लगा दी और महिला को बचा लिया.

#WATCH | Uttar Pradesh | Railway Police personnel saved the life of an elderly woman who was trying to cross the railway track dangerously in Lalitpur today.



