Heavy Rain Alert in UP: रावण दहन में खलल डालेगा मौसम, UP के 51 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert in 51 districts of UP: आज शाम को प्रदेश में जगह-जगह पर रावण का दहन होगा लेकिन मंगलवार से जारी हल्की बारिश और 51 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते त्योहार के जोश में खलल पड़ सकता है. बारिश के चलते रावण दहन के कार्यक्रम पर असर पड़ने के आसार हैं. जानें उत्तर प्रदेश के मौसम का पूरा अपडेट.

Heavy rain alert in 51 districts of UP