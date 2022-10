UP PET 2022: कानपुर में ट्रेनों पर छात्रों का कब्जा, जिनकी सीट वे घुस ही नहीं सके अंदर

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से कराया जा रहा UP PET 2022 एग्जाम चल रहा है. दो दिन तक यह एग्जाम होना है. शनिवार को पहला दिन पूरा हो चुका है और रविवार को दूसरा दिन है. लेकिन इन दो दिनों में यूपी में अगल ही माहौल देखने को मिला. एग्जाम देने वाले लाखों छात्रों की भीड़ स्टेशन, बस स्टैंड हर जगह नजर आ रही है. आलम यह है कि, बसों में, ट्रेनों में पैर रखने तक को जगह नहीं मिल रही. ट्रेनों में उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है जिनका रिजर्व टिकट है. लेकिन छात्रों की भीड़ के कारण उनकी ट्रेन ही छूट गई.

कानपुर की बात करें तो यहां भी हजारों की संख्या में छात्र एग्जाम देने पहुंचे हैं. शनिवार को एग्जाम खत्म करके लौट रहे छात्रों की भीड़ से पूरा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन घिर गया. ट्रेन आने पर भूसे की तरह छात्रों का हुजूम उसमें ठुंसता नजर आया. अन्य यात्री गाड़ी पकड़ ही नहीं सके. वहीं ट्रेन में मौजूद यात्री जिन्हें कानपुर उतरना था. उन्हें बाहर आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान उन छात्रों की भी ट्रेन छूट गई, जिन्हें एग्जाम देने के लिए कानपुर से दूसरे शहर जाना था.

देखें वीडियो:-

स्टेशन पर गुजारी रात

उन सभी शहरों से एक जैसी तस्वीरें सामनें आ रही हैं जहां एग्जाम सेंटर पड़े हैं. हजारों छात्र स्टेशनों पर मौजूद हैं. रात को ही अपने सेंटर वाले शहरों में पहुंच गए. हजारों छात्रों ने यहां पर रात गुजारी और सुबह होने पर अपने-अपने सेंटर की ओर चल गए.

कानपुर में बनाए गए हैं 29 सेंटर

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कानपुर में PET Exam के लिए 29 सेंटर बनाएं हैं. 300-400 दूर शहरों से छात्र-छात्राएं यहां पर एग्जाम के लिए आ रहे हैं. एक आंकड़े के मुताबिक यहां जो छात्र एग्जाम देने आ रहे हैं उनकी संख्या 1 लाख 76 हजार है.

बिहार से कानपुर आया एग्जाम देने

एक छात्र ने बताया कि वो और उसके कुछ साथी बिहार से कानपुर एग्जाम देने के लिए आए हैं. मेरा घर यहां से 500 किमी दूर है. इतना दूर सेंटर नहीं रखना चाहिए था. वहीं, कुछ ने कहा कि सरकार को स्पेशल ट्रेन और बसों का इंतजाम करना चाहिए था. एक ही एग्जाम भी नहीं रखना चाहिए था. सेंटर बहुत ही ज्यादा दूर हैं.

चार लड़कियों को एग्जाम दिलाने आया

एक व्यक्ति ने बताया कि वे बहुत दूर से अपनी दो बेटियों और पड़ोस की दो लड़िकों को एग्जाम दिलाने यहां आए हैं. ट्रेनों में बहुत ही ज्यादा भीड़ है. बहुत परेशानी हो रही है. बच्चियों को लेकर भी डर लगा हुआ है. यदि कुछ गलत हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

आज और होगा एग्जाम



उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओऱ से 15 और 16 अक्टूबर को यूपी प्रीलिमनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP PET-2022) का आयोजन किया गया. शनिवार को लाखों बच्चे एग्जाम दे चुके हैं. रविवार को भी लाखों बच्चों का एग्जाम हो रहा है. इस साल 37 लाख उम्मीदवारों ने UP PET 2022 का फॉर्म भरा है. शनिवार को हुई परीक्षा के लिए हर जनपद में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी. अधिक संख्‍या में उम्‍मीदवारों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 600 अतिरिक्‍त बसें चलाई गईं. रविवार को भी UP PET की परीक्षा दो पालियों में हो रही है. इसका समय 10 से 12 और 3 से 5 निर्धारित है.