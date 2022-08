UP Flood Update: गंगा-यमुना के तेवर से बढ़ी टेंशन, रिहायशी इलाकों में घुसा नदी का पानी, प्रयागराज में जनजीवन प्रभावित

Flood Like Situation in UP: प्रयागराज और वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है. कई जगह निचले रिहायशी इलाकों में नदी का पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ से संभावित सभी इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है. बाढ़ से नमो घाट से अस्सी तक पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है.

