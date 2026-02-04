न्यूड फोटो मार्फिंग और ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने की खुदकुशी, पुलिस ने लोगों को किया अलर्ट

हैदराबाद के रामनगर इलाके में न्यूड फोटो मॉर्फिंग और ब्लैकमेल का शिकार होने के बाद एक 36 साल के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. मृतक की पहचान प्रेम कुमार (36) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार अज्ञात साइबर अपराधियों ने उसे मॉर्फ्ड न्यूड तस्वीरें भेजीं और धमकी दी कि अगर उसने तुरंत ₹3,000 नहीं दिए, तो वे उसके परिवार के सदस्यों की भी न्यूड तस्वीरें और वीडियो फैला देंगे.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा बार-बार भरोसा दिलाने के बावजूद भी व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया. जबकि उसके परिवार वाले उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दे रहे थे. अधिकारी के मुताबिक पीड़ित कथित तौर पर लगातार धमकियों के कारण गंभीर मानसिक तनाव में था.

ऐसे में दबाव से परेशान होकर प्रेम कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने लोगों से की ये अपील

पुलिस ने एक बार फिर नागरिकों से आग्रह किया है कि जब साइबर ब्लैकमेल करने वाले उन्हें निशाना बनाएं तो घबराएं नहीं या पैसे न दें. अधिकारियों ने जोर दिया कि एक बार पैसे देने के बाद मांगें आमतौर पर जारी रहती हैं. जिससे स्थिति और खराब हो जाती है.

पीड़ितों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी घटनाओं की तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें या 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क करें. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि समय पर रिपोर्टिंग और हिम्मत साइबर जबरन वसूली के अपराधों का मुकाबला करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं.

