'सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर टुकड़े-टुकड़े गैंग में शामिल हुए KCR', बोले केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी

Surgical Strike Controversy: हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Telangana CM K Chandrasekhar Rao) ने सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike) पर सवाल पूछने को सही ठहराते हुए कहा था कि इसमें क्या हर्ज है. साथ ही कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आर्मी को मिलना चाहिए न कि भाजपा को. अब इस मामले में भाजपा ने पलटवार किया है.

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी (Union Minister G Kishan Reddy) ने उनके इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर केसीआर अब 'टुकड़े-टुकड़े गैंग और शहरी नक्सलियों' के खेमे में शामिल हो गए हैं.

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बालाकोट (Balakot) हमले के बाद 6 महीने से अधिक समय तक पाकिस्तान ने अपने ही क्षेत्र में नो-फ्लाई ज़ोन घोषित किया था, तो क्या यह पर्याप्त सबूत नहीं है.

'यह CM की अज्ञानता को दर्शाता है'

केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि मैं भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के गैर-जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं. यह उनकी असंवेदनशीलता, गैर जिम्मेदारी और अज्ञानता को दर्शाता है, यह टिप्पणी एक मुख्यमंत्री के लिए अशोभनीय है.

I strongly condemn the irresponsible statement of Telangana CM KCR, against the Indian armed forces.



The fact that this came in on the eve of the anniversary of the Pulwama attack shows the insensitivity, irresponsibility, ignorance and that is unbecoming of a Chief Minister https://t.co/srUbTe4P8X