पुलवामा हमले की बरसी पर इस CM ने मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत, बोले- राहुल मांग रहे तो कुछ भी गलत नहीं

पुलवामा हमले की बरसी पर सर्जिकल स्ट्राइक और सबूत का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि केंद्र सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाना चाहिए. इसमें क्या गलत है? लोगों में आशंकाएं हैं, बीजेपी दुष्प्रचार करती है. इसलिए लोग सबूत मांग रहे हैं और वे भी सबूत मांग रहे हैं.

हाल के दिनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करने वाले तेलंगाना सीएम केसीआर सर्जिकल स्ट्राइक मांगने के लिए राहुल गांधी का बचाव करते नजर आए. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "राहुल गांधी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने में कुछ भी गलत नहीं है. क्या गलत था? अब भी मैं पूछ रहा हूं. भारत सरकार को दिखाने दो. यह उनकी जिम्मेदारी है. लोगों में आशंकाएं हैं. भाजपा झूठा प्रचार करती है. इसलिए लोग सबूत मांग रहे हैं. लोकतंत्र में आप सम्राट नहीं हैं, आप राजा नहीं हैं."

बता दें कि देश आज पुलवामा जयंती की बरसी मना रहा है. 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हमला किया था. इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे.

ऐसे शुरू हुआ घटनाक्रम

दरअसल इस घटनाक्रम की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के एक बयान से हुई. हिमंता सरमा ने कहा, 'राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, इनकी मेंटिलिटी देखिए, जनरल विपिन रावत हमारे देश के गौरव थे, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया. लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो, क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं'?

On the anniversary of the Pulwama attack -Opposition has chosen to insult our martyrs by again questioning the surgical strike



KCR &Cong is in competition to prove their loyalty to the Gandhi family



Our loyalty is with Bharat.Those questioning the armed forces won’t be spared pic.twitter.com/XgaJR3wt5a