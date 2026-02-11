कर्नाटक में वैलेंटाइन डे का रंग होगा फीका, नंदी हिल्स बंद, जानें वजह

वैलेंटाइन डे के मौके पर नंदी हिल्स घूमने जाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिला प्रशासन ने 14 फरवरी को नंदी हिल्स में पर्यटकों और वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है. यह प्रतिबंध सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा.

और पढ़ें

डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट प्रभु ने यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी की है. यह आदेश जिला पुलिस के अनुरोध के बाद लागू किया गया है.

प्रशासन का कहना है कि नंदी हिल्स पर आमतौर पर वीकेंड और खास मौकों पर भारी भीड़ उमड़ती है. यहां हर सप्ताहांत करीब 16,000 से 18,000 पर्यटक और लगभग 5,000 वाहन पहुंचते हैं. इस बार वैलेंटाइन डे शनिवार को पड़ रहा है, जिससे 15,000 से 20,000 लोगों के आने की संभावना जताई गई है.

वैलेंटाइन डे पर नंदी हिल्स में पर्यटकों की एंट्री पर रोक

अधिकारियों के अनुसार नंदी हिल्स तक जाने वाला घाट रोड एक ही है, जो काफी संकरा और घुमावदार है. इतनी भीड़ और वाहनों के कारण गंभीर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है.

प्रशासन ने यह भी चिंता जताई है कि वैलेंटाइन डे पर शराबखोरी, सार्वजनिक उपद्रव और अशोभनीय व्यवहार की घटनाएं हो सकती हैं. खासतौर पर पहाड़ी के ऊपर प्रतिबंधित और खतरनाक क्षेत्रों में सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है.

Advertisement

पुलिस को सख्ती से आदेश लागू कराने के निर्देश

अधिकारियों ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होगा और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है. पुलिस को निर्देश दिया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

---- समाप्त ----