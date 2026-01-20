नोएडा में सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से जैगुआर के उड़े परखच्चे, एक की मौत, तीन घायल

नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे की जानकारी सामने आ रही है, जहां एक जैगुआर कार सवार चालक ने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया. संतुलन बिगड़ने की वजह से जैगुआर कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में 19 साल के फलक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कार में मौजूद तीन अन्य लोग घायल हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है.

हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ये हादसा सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात हुआ. जब जैगुआर कार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से कार ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि जैगुआर कार के परखच्चे उड़ गए.



पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार में चार लोग सवार थे, जिसमें से 19 वर्षीय फलक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताया जा रही है. फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कैंटर (ट्रक) चालक मौके से फरार हो गया. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि ट्रक की पहचान की जा सके.

