सैम बहादुर की पुण्यतिथि पर भारतीय सेना ने दी श्रद्धांजलि, 1971 युद्ध के नायक को किया याद

भारतीय सेना और सशस्त्र बलों ने शुक्रवार को देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी. उन्हें ‘सम बहादुर’ के नाम से भी जाना जाता है. 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की विजय में उनके नेतृत्व की भूमिका को सेना आज भी गौरव के साथ याद करती है.

हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (HQ IDS) ने सोशल मीडिया पर सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “सम बहादुर भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की पदवी दी गई. उनके नेतृत्व और सैन्य उत्कृष्टता के प्रति समर्पण ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है.”

फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि

भारतीय सेना ने भी X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्हें याद किया. सेना ने लिखा, “फील्ड मार्शल एसएचएफजे मानेकशॉ, जो 8वें सेना प्रमुख थे, भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल बने. 1971 युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के वे प्रमुख रणनीतिकार थे. उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है.”

