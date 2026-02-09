दिल्ली के विकासपुरी में जल गई पूरी बस, जिंदा जल गया कंडक्टर

दिल्ली के विकासपुरी इलाके में 8 फरवरी की देर रात एक प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 25 साल के युवक सुनील शर्मा की मौत हो गई. आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को रात 12.35 बजे मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया. मृतक सुनील शर्मा बस का हेल्पर था.

घटना के वक्त हेल्पर बस (HR55AX-5463) के अंदर ही मौजूद था. आग इतनी भयानक थी कि सुनील को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसका शव बस के अंदर झुलसी हुई अवस्था में मिला.

दमकल अधिकारी अमित कुमार ने रात 1.50 बजे ऑपरेशन पूरा होने के बाद शव मिलने की पुष्टि की. विकासपुरी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल विक्रम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

आधी रात को धू-धू कर जली प्राइवेट बस

हादसा 8 फरवरी की आधी रात को हुआ जब विकासपुरी इलाके में खड़ी एक प्राइवेट बस अचानक आग का गोला बन गई. रात के सन्नाटे में जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया था. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया, लेकिन बस के अंदर से सुनील शर्मा का शव बरामद होना बेहद दुखद रहा.

