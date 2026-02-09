scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली के विकासपुरी में जल गई पूरी बस, जिंदा जल गया कंडक्टर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. रविवार देर रात एक प्राइवेट बस में अचानक आग लगने से उसके हेल्पर की जिंदा जलने से मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलने पर दमकल की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हेल्पर की जान जा चुकी थी.

Advertisement
X
विकासपुरी में धू-धू कर जली प्राइवेट बस (Photo: Arvind Ojha/ITG)
विकासपुरी में धू-धू कर जली प्राइवेट बस (Photo: Arvind Ojha/ITG)

दिल्ली के विकासपुरी इलाके में 8 फरवरी की देर रात एक प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 25 साल के युवक सुनील शर्मा की मौत हो गई. आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को रात 12.35 बजे मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया. मृतक सुनील शर्मा बस का हेल्पर था.

घटना के वक्त हेल्पर बस (HR55AX-5463) के अंदर ही मौजूद था. आग इतनी भयानक थी कि सुनील को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसका शव बस के अंदर झुलसी हुई अवस्था में मिला. 

दमकल अधिकारी अमित कुमार ने रात 1.50 बजे ऑपरेशन पूरा होने के बाद शव मिलने की पुष्टि की. विकासपुरी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल विक्रम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

moti nagar stabbing
दिल्ली: मोती नगर के डीडीए पार्क में चाकूबाजी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
Luxury cruise service begins on Yamuna river in Delhi
दिल्ली की यमुना नदी में शुरू होगी लग्जरी क्रूज सेवा, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
जहर से मौत की आशंका.(Photo: Screengrab)
पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में मिलीं तीन लाशें, इलाके में दहशत
प्यार में मिले धोखे के बाद एक व्यक्ति ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश करता है. WokePandemic
बेवफाई के गम में जान देने पहुंचा युवक, 'फरिश्ते' ने ऐसे बचाई जिंदगी, देखें वीडियो
Delhi government completes one year, gets 500 new buses
रेखा सरकार का एक साल पूरा, दिल्लीवालों को मिला 500 नई EV बसों का तोहफा

आधी रात को धू-धू कर जली प्राइवेट बस

हादसा 8 फरवरी की आधी रात को हुआ जब विकासपुरी इलाके में खड़ी एक प्राइवेट बस अचानक आग का गोला बन गई. रात के सन्नाटे में जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया था. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया, लेकिन बस के अंदर से सुनील शर्मा का शव बरामद होना बेहद दुखद रहा.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement