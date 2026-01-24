रिपब्लिक डे से पहले पंजाब में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

पंजाब में गणतंत्र दिवस से ठीक 48 घंटे पहले गंभीर घटना सामने आई है. फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद इलाके में शुक्रवार की देर रात रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध तरीके से धमाका हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. यह धमाका रात करीब 9 बजकर 50 मिनट पर उस वक्त हुआ, जब एक मालगाड़ी अमृतसर-दिल्ली रेल रूट पर खानपुर गांव के पास लेवल क्रॉसिंग से गुजर रही थी.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, जिस ट्रैक पर धमाका हुआ, वह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर मालगाड़ियों के संचालन के लिए अपग्रेड किया गया है. जैसे ही मालगाड़ी का इंजन ट्रैक के उस हिस्से पर पहुंचा, अचानक जोरदार विस्फोट हुआ. धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई. विस्फोट के कारण रेलवे ट्रैक का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मालगाड़ी के इंजन को भी नुकसान पहुंचा.

इस घटना में मालगाड़ी के चालक को मामूली चोटें आई हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत स्थिर बताई जा रही है. गनीमत रही कि इस धमाके में किसी की जान नहीं गई.

यह भी पढ़ें: असम कोकराझार एनकाउंटर... संदिग्ध माओवादी मारा गया, रेलवे ट्रैक पर IED ब्लास्ट की जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. इलाके को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया. डीआईजी रूपनगर नानक सिंह ने कहा कि यह कोई बड़ा धमाका नहीं था, लेकिन इसकी प्रकृति को गंभीरता से लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन के तहत जांच की जा रही है और वैज्ञानिक तरीके से हर पहलू की जांच होगी, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके.

Advertisement

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब पूरे पंजाब में गणतंत्र दिवस से पहले रेड अलर्ट घोषित है. हाल के दिनों में पंजाब पुलिस ने कई आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. होशियारपुर और अमृतसर में बाबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश कर भारी मात्रा में हथियार और आरडीएक्स आधारित आईईडी बरामद किए गए थे.

इसके अलावा पठानकोट बॉर्डर एरिया से भी हाल ही में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है, जिसे पाकिस्तान से भेजे जाने की आशंका जताई गई है. इन सभी घटनाओं को देखते हुए रेलवे ट्रैक पर हुआ यह धमाका गंभीर माना जा रहा है. फिलहाल रेलवे ट्रैफिक पर नजर रखी जा रही है और जांच जारी है.

---- समाप्त ----