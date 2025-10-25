असम कोकराझार एनकाउंटर... संदिग्ध माओवादी मारा गया, रेलवे ट्रैक पर IED ब्लास्ट की जांच जारी

असम के कोकराझार में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध माओवादी को पकड़ने के लिए सलाकाटी और नादांगुरी इलाके में अभियान चलाया. इस दौरान मुठभेड़ हो गई. दोनों पक्षों में गोलीबारी होने लगी. स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध माओवादी मृत हालत में मिला. पोस्टमॉर्टम में उसके शरीर पर 6 गोलियों के निशान पाए गए.

इस पूरे ऑपरेशन को लेकर पुलिस अफसरों का कहना है कि मृतक 21 अक्टूबर को कोकराझार और सलाकाटी स्टेशनों के बीच रेल पटरी पर हुए IED ब्लास्ट का संदिग्ध था. उस विस्फोट में रेलवे ट्रैक का लगभग 2 से 3 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. हालांकि उस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और ट्रैक पर कोई दुर्घटना नहीं हुई. ब्लास्ट के बाद पटरी की मरम्मत की गई थी.

सुरक्षा एजेंसियां लगातार संदिग्धों और माओवादियों पर निगरानी रख रही थीं. IED ब्लास्ट के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और आसपास के रेलवे मार्गों पर सतर्कता रखी गई थी. मुठभेड़ में मारे गए संदिग्ध की क्रिमिनल एक्टिविटीज और माओवादी नेटवर्क की जांच की जा रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल कोकराझार के सलाकाटी नादंगुरी में सर्चिंग कर रहे थे, इसी दौरान मुठभेड़ हो गई. पुलिस और आईईडी ब्लास्ट के संदिग्ध के बीच गोलीबारी हुई. इस दौरान उसे गोली लगी. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत अवस्था में शव मिलने की बात कही. शरीर में 6 गोलियों के निशान पाए गए. राज्य में माओवादी और अन्य नक्सली गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है. अभियान चलाए जा रहे हैं.

रिपोर्ट: विकास कुमार शर्मा