पंजाब में नशे के बाद अब गैंगस्टरों पर होगा एक्शन, पाताल से ढूंढकर करेंगे सफाया: अरविंद केजरीवाल

लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह पंजाब सरकार ने 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान चलाया है, उसी तर्ज पर अब जल्द ही 'युद्ध गैंगस्टर विरुद्ध' शुरू किया जाएगा. चुनावों की पारदर्शिता पर जोर देते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों में बूथ कैप्चरिंग और जबरदस्ती होती थी, लेकिन 'आप' के शासन में एक भी वोट की गड़बड़ी नहीं हुई.

अरविंद केजरीवाल ने कहा राज्य के गैंगस्टरों को पाताल से भी ढूंढकर निकाला जाएगा (Photo- ITG)
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का बड़ा ऐलान किया है. लुधियाना में नवनिर्वाचित जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह पंजाब सरकार ने 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान चलाया है, उसी तर्ज पर अब जल्द ही 'युद्ध गैंगस्टर विरुद्ध' शुरू किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य के गैंगस्टरों को पाताल से भी ढूंढकर निकाला जाएगा और उनके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा.

केजरीवाल ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में 'आप' को मिली 70 प्रतिशत सीटें इस बात का प्रमाण हैं कि पंजाब की जनता ने गुंडागर्दी और डर की संस्कृति को नकार कर 'काम की राजनीति' को चुना है. उन्होंने पार्टी कैडर को आगामी चुनावों के लिए 'मिशन 45 फीसद वोट' का लक्ष्य दिया. उन्होंने कहा, "अहंकार ने कांग्रेस और अकालियों को बर्बाद कर दिया, हमें इससे बचकर जनता का बेटा और भाई बनकर सेवा करनी है."

'एक वोट से भी हारा सत्ता पक्ष'

चुनावों की पारदर्शिता पर जोर देते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों में बूथ कैप्चरिंग और जबरदस्ती होती थी, लेकिन 'आप' के शासन में एक भी वोट की गड़बड़ी नहीं हुई. उन्होंने मिसाल दी कि कई सीटों पर विपक्षी उम्मीदवार महज एक वोट से जीते हैं, जो दर्शाता है कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया. उन्होंने मुफ्त बिजली, समय पर वेतन और मोहल्ला क्लिनिक जैसी उपलब्धियों को पंजाब के विकास का मॉडल बताया.

श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश सर्वोपरि: भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि केजरीवाल की दूरदर्शी सोच ने पारंपरिक पार्टियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया है. उन्होंने धार्मिक और व्यक्तिगत निष्ठा पर जोर देते हुए कहा, "श्री अकाल तख्त साहिब मेरे लिए सबसे पवित्र है और उनका हर आदेश मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा. मैं एक विनम्र सिख के रूप में वहां पेश होऊंगा और पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा."

ग्रामीण विकास के लिए फंड की कमी नहीं: मनीष सिसोदिया

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने नवनिर्वाचित सदस्यों से गांवों के विकास में जुटने का आह्वान किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीण विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने सदस्यों को पंचायतों के साथ तालमेल बिठाकर हर परिवार का स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की सलाह दी.

---- समाप्त ----
