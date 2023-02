पंजाब में सिख बंदियों की रिहाई का क्या है मामला? जिसे लेकर जमकर चलीं तलवारें

पंजाब में सिख बंदियों की रिहाई को लेकर बुधवार को जमकर बवाल हुआ. प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई. इसमें 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर जाने की जिद पर अड़े थे. पुलिस ने चंडीगढ़-मोहाली बार्डर पर बैरिकेडिंग कर दी थी, ताकि प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के घर तक न पहुंच सकें. इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए, जिसके जवाब में पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.

चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीण रंजन ने बताया कि जो भी लोग इस हिंसा में शामिल थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. उन्होंने ये भी बताया कि चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है और अब किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.

सिख बंदियों की रिहाई का मामला क्या है? बुधवार को चंडीगढ़ में क्या और कैसे हुआ? सिख बंदियों की रिहाई में राम रहीम का क्या कनेक्शन? समझते हैं...

क्या हुआ बुधवार को?

- 'कौमी इंसाफ मोर्चा' के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा था. प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने की जिद पर अड़े थे. उनकी सबसे बड़ी मांग सिख बंदियों की रिहाई को लेकर है.

- पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से आए प्रदर्शनकारी 7 जनवरी से ही चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर YPS चौक के पास प्रदर्शन कर रहे हैं. बाद में इस प्रदर्शन में तलवार और लाठियों के साथ और प्रदर्शनकारी भी जुड़ गए. इनमें कई निहंग सिख भी शामिल हैं.

- बुधवार को प्रदर्शनकारी सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने रोका तो वो हिंसक हो गए. उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया. पुलिस का कहना है कि बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर आए थे.

घोड़े पर सवार, खतरनाक हथियार लेकर आए प्रदर्शनकारी

- चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीण रंजन ने बताया कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे और वो बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ मारपीट की.

- अधिकारियों ने बताया कि कई सारे निहंग घोड़े पर सवार होकर आए थे, उनके पास तलवार, लोहे की रॉड और लाठियों जैसे खतरनाक हथियार भी थे.

- डीजीपी ने बताया कि जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने तलवार से हमला कर दिया. इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

- उन्होंने कहा कि इस घटना में 25 से 30 पुलिसवाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए थे. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया था. उन्होंने इसके लिए कौमी इंसाफ मोर्चा को जिम्मेदार ठहराया है.

#WATCH | Protesters belonging to the Quami Insaaf Morcha clashed with Chandigarh Police after the police stopped them from entering the city



The Morcha is demanding the release of Sikh prisoners who were convicted of various crimes during the period of militancy in Punjab pic.twitter.com/LCaZNChfw1