पंजाब को मिला एक और नया एयरपोर्ट, पीएम मोदी ने हलवारा में नए टर्मिनल का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम 'श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, आदमपुर' घोषित किया. इसके साथ ही उन्होंने लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी वर्चुअल उद्घाटन किया.

पीएम मोदी बजट पेश होने के बाद दिल्ली से करीब 3:45 बजे आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे. अपने दौरे के दौरान उन्होंने गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां का भी दौरा किया.

पंजाब की हवाई कनेक्टिविटी होगी मजबूत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हलवारा एयरपोर्ट का नया सिविल टर्मिनल पंजाब में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. यह टर्मिनल पंजाब सरकार और Airports Authority of India का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत करीब 54.67 करोड़ रुपये बताई गई है.

हलवारा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के बेस पर विकसित किया गया है. इस नए टर्मिनल के शुरू होने से क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह टर्मिनल लगभग 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है और पीक आवर में करीब 300 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है. सालाना करीब दो लाख यात्रियों को सेवा देने की क्षमता भी इसमें मौजूद है.

बड़े विमानों की लैंडिंग से लुधियाना क्षेत्र को मिलेगा सीधा फायदा

इस परियोजना के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

नए टर्मिनल में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एलईडी लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रीसाइकल वाटर का उपयोग शामिल है.

अधिकारियों के अनुसार हलवारा एयरपोर्ट का रनवे बड़े विमानों जैसे A320 विमान को संभालने में सक्षम है. इससे पहले लुधियाना एयरपोर्ट की रनवे क्षमता सीमित थी, जिसके कारण यात्रियों को दिल्ली, चंडीगढ़ या अमृतसर से फ्लाइट लेनी पड़ती थी. इस नई सुविधा से क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

