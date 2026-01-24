scorecardresearch
 
Punjab: शूटिंग रेंज में दोस्त बना कातिल, MBA छात्र को लाइसेंसी हथियार से मारी गोली

लुधियाना में 25 वर्षीय एमबीए छात्र राजवीर सिंह खैरा की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, वह शुक्रवार शाम तालवाड़ा स्थित शूटिंग रेंज में अपने दोस्त जुगाड़ सिंह के साथ गया था. आरोप है कि जुगाड़ सिंह ने अपने लाइसेंसी हथियार से खैरा को गोली मार दी. घायल खैरा की अस्पताल में मौत हो गई. मामले की जांच जारी है.

 शूटिंग रेंज में खौफनाक वारदात.(Photo: Representational)
पंजाब के लुधियाना में शुक्रवार शाम एक 25 वर्षीय एमबीए छात्र की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान राजवीर सिंह खैरा के रूप में हुई है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर (PURC) का छात्र था. घटना उस समय हुई जब खैरा अपने दोस्त के साथ शूटिंग रेंज गया था.

इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि गोली लगने के बाद खैरा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस का कहना है कि यह घटना तालवाड़ा इलाके में हुई, जहां खैरा और उसका दोस्त जुगाड़ सिंह शूटिंग रेंज में मौजूद थे.

यह भी पढ़ें: Crime Katha: प्लास्टिक ड्रम में कटा हुआ सिर, बोरे में लाश के टुकड़े और एक हाथ गायब... दहला देगी लुधियाना के दविंदर की मर्डर मिस्ट्री

शूटिंग रेंज में हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय जुगाड़ सिंह ने कथित तौर पर अपने लाइसेंसी हथियार से खैरा को गोली मार दी. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गोली जुगाड़ सिंह के हथियार से चली, लेकिन यह कैसे और किन हालात में हुआ, इसकी जांच की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि खैरा के पिता के बयान के आधार पर शनिवार को जुगाड़ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. हालांकि, घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

आरोपी की तलाश और जांच जारी

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल आरोपी जुगाड़ सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. उसकी तलाश की जा रही है और शूटिंग रेंज में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, खैरा की मौत से उसके परिवार और विश्वविद्यालय परिसर में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस इस मामले में हर जरूरी कदम उठाने की बात कह रही है.

