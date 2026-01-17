कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, मुख्य शूटर करन पुलिस एनकाउंटर में ढेर

पंजाब के चर्चित कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड में मोहाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. मामले के मुख्य शूटर और बंबीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर करन को पुलिस ने देर रात खरड़ इलाके में हुए एक इनकाउंटर में मार गिराया. पुलिस का कहना है कि करन इस हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल था और उसी ने राणा बलाचौरिया पर फायरिंग की थी.

15 दिसंबर को मोहाली के सोहाना इलाके में एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान यह सनसनीखेज वारदात हुई थी. शाम के समय मैच चल रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर आए 2 से 3 हमलावरों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं. फायरिंग में कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया के चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से में चार से पांच गोलियां लगी थीं. उन्हें तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें: कबड्डी प्लेयर बलाचौरिया के कत्ल को कैसे द‍िया गया अंजाम, मौका-ए-वारदात से देखें ग्राउंड रिपोर्ट

मोहाली के पुलिस अधीक्षक हरमनदीप हंस के मुताबिक, हमलावर खिलाड़ियों के पास सेल्फी खिंचवाने के बहाने पहुंचे थे. जैसे ही राणा बलाचौरिया रुके, हमलावरों ने बेहद करीब से फायरिंग कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे. इस हत्याकांड में कमोबेश 9 लोग पहले ही हिरासत में लिए गए थे.

पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावरों का संबंध गैंगस्टर नेटवर्क से था. इस दौरान बंबीहा गैंग का नाम सामने आया था, हालांकि शुरुआती जांच में इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी. लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस को करन की लोकेशन का पता चला था. जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और वह एनकाउंटर में मारा गया.

यह भी पढ़ें: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर अरेस्ट, पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या में थे शामिल

चश्मदीदों के मुताबिक, घटना के वक्त मैदान में भारी भीड़ मौजूद थी. लोग शुरुआत में गोलियों की आवाज को पटाखे समझ बैठे थे. बताया जा रहा है कि उसी शाम इनाम वितरण के लिए एक मशहूर पंजाबी सिंगर के आने की भी उम्मीद थी, जिससे भीड़ और ज्यादा थी.

