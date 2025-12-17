scorecardresearch
 
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर अरेस्ट, पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या में थे शामिल

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 5 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो आरजू-अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट के लिए काम कर रहे थे. ये आरोपी चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या समेत तीन बड़े हत्याकांड में शामिल थे और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वांटेड थे.

कबड्डी प्लेयर की जून 2025 में हत्या कर दी गई थी. (Photo- ITG)
लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े आरजू-अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट को बड़ा झटका देते हुए पुलिस ने पांच शूटरों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वांटेड थे और इसी साल 2025 में हुए तीन बड़े हत्याकांड में इनकी सीधी भूमिका सामने आई है.

सबसे सनसनीखेज मामला 1 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर-26 टिंबर मार्केट में हुई इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या का है. शादी के कुछ ही दिनों बाद पैरी की एसयूवी पर करीब 11 राउंड फायरिंग की गई थी. जांच में सामने आया कि पियूष पिपलानी और अंकुश मुख्य शूटर थे, जबकि अन्य आरोपियों ने वाहन, हथियार, सिम कार्ड और ठिकाने मुहैया कराए. बिश्नोई गैंग ने पैरी को "गद्दार" बताते हुए हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

यह भी पढ़ें: 'पवन सिंह को धमकी नहीं दी, जो करते हैं खुलेआम...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो वायरल

दूसरा मामला 5 जून 2025 का है, जब नेशनल कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की पिंजौर स्थित अमरावती मॉल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हमले में 12 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें छह गोलियां सोनू को लगीं. इस केस में भी पियूष पिपलानी और अंकुश का नाम सामने आया, जिन्होंने वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी. हालांकि पुलिस निजी रंजिश और जमीन विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है.

तीसरा हत्याकांड 1 सितंबर 2025 को अमृतसर में हुआ, जहां लायन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की उनके ही रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार हमलावरों में से एक ने अंदर घुसकर छह गोलियां चलाईं. इस हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर ली थी.

यह भी पढ़ें: तिहाड़ जेल में 'छोटा डॉन' अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस गैंग की नई पटकथा या बड़ा सुरक्षा खतरा?

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे और इन तीनों हत्याओं में लॉजिस्टिक सपोर्ट, रेकी और एग्जीक्यूशन में शामिल थे. जांच एजेंसियों का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
