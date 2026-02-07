पंजाब में रिटायर्ड ASI की पत्नी की हत्या, बाइक सवार बदमाश ने गोलियों से भूना

पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव में मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी ने 62 साल की एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि महिला, जो पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर की पत्नी थी.

और पढ़ें

महिला मेहंदवानी गुजरां गांव में पास के एक धार्मिक स्थान भूरी वालेयां दी कुटिया में माथा टेककर घर लौट रही थी. इसी दौरान हमलावार ने उसे कई गोलियां मार दी. जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि अभी तक हमलावार की पहचान नहीं हो पाई है. गोली लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था. तभी उसने दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: मंडला मर्डर मिस्ट्री: खेत में बंधे बैलों ने पकड़वाया कातिल, पत्थर से बंधी महिला की लाश की यूं सुलझी गुत्थी

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

पुलिस ने बताया कि सिविल अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई. घटना के बाद हमलावर अपनी बाइक से फरार हो गया. मृतक महिला के पति, शाम लाल, पंजाब पुलिस से असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे.DSP दलजीत सिंह खाख ने बताया कि हमलावर का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए इलाके के CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है.

Advertisement

अधिकारी ने बताया कि अब तक कोई गैंगस्टरों का एंगल सामने नहीं आया है. हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

---- समाप्त ----