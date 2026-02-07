scorecardresearch
 
पंजाब में रिटायर्ड ASI की पत्नी की हत्या, बाइक सवार बदमाश ने गोलियों से भूना

होशियारपुर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिस महिला की हत्या की गई वह पंजाब पुलिस से असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी थी.

ASI के पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव में मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी ने 62 साल की एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि महिला, जो पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर की पत्नी थी.

महिला मेहंदवानी गुजरां गांव में पास के एक धार्मिक स्थान भूरी वालेयां दी कुटिया में माथा टेककर घर लौट रही थी. इसी दौरान हमलावार ने उसे कई गोलियां मार दी. जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि अभी तक हमलावार की पहचान नहीं हो पाई है. गोली लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था. तभी उसने दम तोड़ दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

पुलिस ने बताया कि सिविल अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई. घटना के बाद हमलावर अपनी बाइक से फरार हो गया. मृतक महिला के पति, शाम लाल, पंजाब पुलिस से असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे.DSP दलजीत सिंह खाख ने बताया कि हमलावर का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए इलाके के CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है.

अधिकारी ने बताया कि अब तक कोई गैंगस्टरों का एंगल सामने नहीं आया है. हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. 

