पंजाब: होशियारपुर में रोडवेज बस से टकराई कार, 4 लोगों की मौत... एक की हालत गंभीर

पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक कार और रोडवेज बस की टक्कर हो गई. जिससे 4 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति घायल हो गए. जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह होशियारपुर-दसूहा रोड पर एक कार और पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. यह हादसा घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ.

मृतकों की पहचान सुखविंदर, सुशील कुमार, बृज कुमार और अरुण कुमार के रूप में हुई है. सभी हिमाचल प्रदेश के चलेत गांव के रहने वाले थे. घायल, जिसकी पहचान उसी गांव के अमित कुमार के रूप में हुई है, को इलाज के लिए होशियारपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हरियाना थाने के सब-इंस्पेक्टर किरण सिंह ने बताया कि पांचों लोग अमृतसर एयरपोर्ट जा रहे थे. जैसे ही कार दोसरका के पास पहुंची, घने कोहरे के कारण ड्राइवर बस को देख नहीं पाया, जिससे टक्कर हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक कार और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई थी. टक्कर के बाद बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. जबकि कार के परखच्चे उड़ गए थे.

