दक्षिणी दिल्ली में भीषण सड़क हादसा... तेज रफ्तार कार-टैक्सी की टक्कर में दो लोगों की मौत, एक घायल

दक्षिण दिल्ली के सिरी फोर्ट इलाके में बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ. ऑगस्ट क्रांति मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने दाहिने मुड़ रही टैक्सी को टक्कर मार दी. इस हादसे में टैक्सी में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया. एक घायल का इलाज जारी है.

 टैक्सी सवार दो की जान गई.(Photo: Representational)
दिल्ली के दक्षिणी इलाके में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सिरी फोर्ट के पास एक तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसमें टैक्सी सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4:20 बजे ऑगस्ट क्रांति मार्ग पर हुआ.

पुलिस को इस घटना की जानकारी पीसीआर कॉल के जरिए मिली. बताया गया कि एक कार पंचशील फ्लाईओवर की ओर से एंड्रयूज गंज की तरफ जा रही थी. इसी दौरान वह टैक्सी से टकरा गई, जो बलबीर सक्सेना मार्ग की ओर दाहिने मुड़ रही थी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैक्सी में सवार सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए.

मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को AIIMS भेजा गया

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि टैक्सी में कुल तीन लोग सवार थे, जिनमें टैक्सी चालक भी शामिल था. डॉक्टरों ने जांच के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया.

तीसरे घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों की औपचारिक पुष्टि की जा सके.

कार चालक हिरासत में, शराब पीने की जांच

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और कार चालक को हिरासत में ले लिया है. आरोपी चालक की पहचान 21 वर्षीय कृष्णांश कपूर के रूप में हुई है, जो दक्षिण दिल्ली के उदय पार्क इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने यह जानने के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया है कि हादसे के वक्त वह शराब के नशे में था या नहीं.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना उस समय हुई जब टैक्सी दाहिनी ओर मुड़ रही थी. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे की पूरी वजह और घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से समझा जा सके. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

