पंजाब के मोगा में मजदूरों पर फायरिंग, बंबीहा गैंग ने बिहार-UP के लोगों को दी धमकी

पंजाब के मोगा में अज्ञात हमलावरों ने मजदूरों पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो श्रमिक घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत स्थिर है. घटना के बाद बंबीहा गैंग से जुड़ा बताया जा रहा एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें बिहार और यूपी के मजदूरों को धमकी दी गई. SHO गुरप्रीत सिंह के मुताबिक तीन हमलावर शामिल थे. पुलिस आरोपियों, वायरल पोस्ट और वीडियो की जांच कर रही है.

(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

पंजाब के मोगा जिले में उस समय दहशत फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने मजदूरों पर फायरिंग कर दी. इस हमले में दो मजदूर घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई है. घटना के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक कथित पोस्ट सामने आया, जिसे बंबीहा गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है.

इस पोस्ट में गैर-पंजाबी मजदूरों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले श्रमिकों को धमकी दी गई है. साथ ही सरपंचों और नगर पार्षदों (MC) को भी चेतावनी दी गई है. पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसे फायरिंग की घटना से जुड़ा बताया जा रहा है.

मामले की पुष्टि करते हुए एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि तीन अज्ञात लोग मौके पर आए और गोलीबारी की. उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और जांच जारी है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और वीडियो की सत्यता की भी जांच कर रही है. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

(Photo: Representational)
