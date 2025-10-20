scorecardresearch
 

दिवाली का बंपर बोनस! फार्मा उद्यमी ने लगातार तीसरे साल कर्मचारियों को गिफ्ट की लग्जरी कारें

चंडीगढ़ में फार्मा उद्यमी एम. के. भाटिया ने लगातार तीसरे वर्ष दिवाली पर अपनी कंपनी के कर्मचारियों को नई कारें गिफ्ट कीं. इस पहल से कर्मचारियों में खुशी और उत्साह बढ़ा. वहीं, सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भी चर्चा हुई. भाटिया ने कहा कि यह कदम उनकी टीम के प्रति सम्मान और उनके मेहनत को मान्यता देने का तरीका है.

दिवाली पर लग्जरी कारों की सौगात.(Photo: Aman Bharadwaj/ITG)
दिवाली पर लग्जरी कारों की सौगात.(Photo: Aman Bharadwaj/ITG)

चंडीगढ़ में ट्राईसिटी के फार्मा इंडस्ट्री में अपनी उदारता और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले फार्मा उद्यमी एम. के. भाटिया ने इस दिवाली पर भी एक अनोखा उपहार देकर सुर्खियां बटोरी हैं. लगातार तीसरे साल भाटिया ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को, जिन्हें वह विशेष रूप से 'सेलेब्रिटी' मानते हैं उन्हें नई कारें गिफ्ट कीं. 

दरअसल, एम. के. भाटिया की यह पहल न केवल कर्मचारियों में खुशी और उत्साह का माहौल लेकर आई, बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया में भी चर्चा का केंद्र बन गई. भाटिया ने इस अवसर पर कहा कि उनके लिए कर्मचारियों की खुशी और उनके साथ साझा सफलता सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल कंपनी की मेहनती टीम के प्रति सम्मान और उनके योगदान की मान्यता देने का तरीका है.

उनका मानना है कि कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा ही किसी भी संगठन की असली ताकत है. इस पहल को लेकर कर्मचारियों ने भी अपने उत्साह और आभार का इजहार किया. उन्होंने बताया कि ऐसी पहल से न केवल काम में लगन बढ़ती है, बल्कि कंपनी के प्रति वफादारी और आत्मविश्वास भी मजबूत होता है. स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भाटिया की इस परंपरा की खूब चर्चा हुई और इसे प्रेरणादायक बताया गया.

विशेषज्ञों का कहना है कि एम. के. भाटिया की यह परंपरा सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में उदारता और सकारात्मक सोच का संदेश भी फैलाती है. ट्राईसिटी के लोग इसे दिवाली पर्व की खास और यादगार मानते हैं. कुल मिलाकर, एम. के. भाटिया की यह पहल संगठन की संस्कृति, कर्मचारियों के मनोबल और समाज में सकारात्मक छवि दोनों को मजबूत करती है.

