इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर विज्ञापन नहीं, सुनील जाखड़ ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने रविवार को पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने के लिए समाचार पत्र विज्ञापन जारी करने में कथित रूप से विफल रहने पर कटाक्ष किया.

सुनील जाखड़ ने अपने एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा की याद में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत पिछले साल जारी पंजाब सरकार के एक विज्ञापन को टैग किया. जाखड़ ने ट्वीट किया, 'मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी इतिहास से 'आयरन लेडी ऑफ इंडिया' को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या अभी भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है.'

वरिष्ठ नेता जाखड़ ने अपने एक अन्य ट्वीट में परोक्ष रूप से जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस की नई कार्यकारी समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त करने को लेकर संकेत दिया और आश्चर्य जताया कि क्या सरकार द्वारा इंदिरा गांधी को याद करने के लिए विज्ञापन जारी नहीं करने का इससे कोई लेना-देना है. उन्होंने कहा, 'या फिर यह दो दिन पहले हुई नियुक्ति के आलोक में ''दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है'' का मामला है.' टाइटलर का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में आया था.

I can understand BJP trying to erase 'Iron Lady of India' from history but don’t we still have a Congress Government in Punjab.



PS. I know Capt Saab won’t mind my using this PB Govt’s ad from last year, as none appeared today pic.twitter.com/yJSMIYQuPg