पाकिस्तान उठाता था उंगलियां, इंदिरा गांधी ने दो हिस्से कर रच दिया इतिहास: भूपेश बघेल

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) की गोरखपुर में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने भी संबोधित किया. उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही सोनभद्र, उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर की घटनाओं के लिए लड़ाई लड़ी. साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) का भी जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान (Pakistan) के दो हिस्से कर दिए थे.

गोरखपुर की रैली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ''पाकिस्तान हम पर हमले करता था और हमारी ओर उंगलियां उठाता था. इंदिरा जी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट करके इतिहास रच दिया और एक नए राष्ट्र-बांग्लादेश का उदय हुआ.'' उन्होंने आगे कहा, ''उस समय उन्हें 'गुंगी गुड़िया' कहा जाता था, लेकिन जब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने दिखाया कि कैसे एक राष्ट्र को चलाना चाहिए. कैसे इसकी एकता और अखंडता बनाए रखी जानी चाहिए. किसानों का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए. विपक्ष ने उन्हें 'दुर्गा का अवतार' कहा.''

भूपेश बघेल ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी ने सोनभद्र, उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर की घटनाओं के लिए लड़ाई लड़ी. जब उन्हें नजरबंद किया गया तो उसका कमरा साफ नहीं था, वह झाड़ू से फर्श साफ कर रही थीं. सीएम ने कहा कि लोगों ने उन्हें इसी लायक छोड़ा है. उन्होंने कहा, ''हमारी बेटियां न केवल फर्श पर झाड़ू लगाती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर लक्ष्मी बाई और दुर्गा भी बन जाती हैं. जब राष्ट्र के लिए खुद को बलिदान करने की आवश्यकता होती है, तो वे इंदिरा गांधी भी बन जाते हैं. मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि वह पूर्वांचल से, पूरे यूपी से बीजेपी का सफाया कर देंगी.''

