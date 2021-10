इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, बोले- अंतिम घड़ी तक दादी निडरता से देशसेवा में लगी रहीं

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रविवार को पुण्यतिथि है. इस मौके पर राहुल गांधी ने उन्हें नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए श्रद्धांजलि दी. राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की समाधि 'शक्ति स्थल' पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रहीं. उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है. नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि.



कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि

कांग्रेस की ओर से ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी. कांग्रेस ने लिखा, उन्होंने ताकत का प्रतिनिधित्व किया. वह बलिदान का प्रतीक हैं. उन्होंने सेवा का प्रतिनिधित्व किया. भारत की लौह महिला, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, सच्ची भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन.



कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, जब भी भारत की संप्रभुता को खतरा हुआ, इंदिरा गांधी निडर होकर खड़ी रहीं. वह एक राजनेता, राजनयिक, पर्यावरणविद् थीं और एक मां की तरह भारत का पालन-पोषण करती थीं. पुण्यतिथि पर उनकी उपलब्धियों को याद करता हूं.

