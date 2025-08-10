scorecardresearch
 

CM भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह ढढोगल जी की 87वीं बरसी पर दी श्रद्धांजलि, दो नई सड़कों का किया शिलान्यास

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ढढोगल में शहीद भगत सिंह ढढोगल जी की 87वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर उन्होंने इलाके में दो नई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिन पर कुल 17.21 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

CM भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह ढढोगल को दी श्रद्धांजलि (Photo: X@/BhagwantMann)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज (रविवार) को ढढोगल के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने शहीद भगत सिंह ढढोगल जी की 87वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इलाके में दो नई सड़क परियोजनाओं का नींव पत्थर रखा. इन सड़कों के निर्माण पर 17.21 करोड़ रुपये की लागत आएगी. दोनों सड़कें 18-18 फुट चौड़ी बनाई जाएंगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा.

पहली सड़क धूरी-अमरगढ़ रोड से धूरी-छींटा वाला रोड तक बनेगी. दूसरी सड़क अमरगढ़ से धूरी-बागड़ियां रोड तक बनाई जाएगी. इनमें से एक सड़क का नाम शहीद सरदार भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा. 

रखरखाव की विशेष व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सड़कों की टूट-फूट की समस्या नहीं होगी. इसके लिए तय किया गया है कि जो ठेकेदार सड़क बनाएगा, वह अगले पांच साल तक उसकी देखभाल भी करेगा. साथ ही, सड़क कार्य की निगरानी के लिए अधिकारियों की कमेटी के अलावा पंचायत को भी चेकिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेगबहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा.

