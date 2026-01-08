scorecardresearch
 
दो दिन पहले मुंबई से लौटा, 15 मिनट घर पर रुका, अब तीन टुकड़ों में मिला शव, आधा शरीर ड्रम में फेंका

लुधियाना में जालंधर बाइपास के पास एक खाली प्लॉट से 30 साल के युवक का शव तीन टुकड़ों में मिला है. युवक दो दिन पहले मुंबई से लौटा था और घर पर केवल 15 मिनट रुका था. जांच में सामने आया कि शव का आधा हिस्सा जलाया गया और बाकी ड्रम में रखा था. पुलिस पूरे केस की जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

टुकड़ों में मिला युवक का शव. (Photo: Screenrab)
टुकड़ों में मिला युवक का शव. (Photo: Screenrab)

लुधियाना के जालंधर बाइपास के पास एक खाली प्लॉट से 30 साल के युवक दविंदर सिंह का शव टुकड़ों में मिला है. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. जांच के दौरान धड़, गर्दन और अन्य हिस्से अलग-अलग जगहों पर पड़े थे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, मृतक दविंदर सिंह दो दिन पहले मुंबई से अपने घर लौटा था. घर पर वह केवल 15 मिनट रुका और इसके बाद कहीं चला गया. मंगलवार को वह अपने दोस्त शेरा के घर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा. इसके बाद आज सुबह खाली प्लॉट में शव के छह टुकड़े पाए गए. पुलिस का कहना है कि मृतक का आधा शरीर जलाया गया था, जबकि बाकी हिस्से ड्रम में मिले.

इलाके के लोगों और मृतक के परिवार से पूछताछ जारी है. मृतक के परिजनों का कहना है कि मंगलवार को वह अपने दोस्त शेरा के घर गया था. दविंदर घर के अंदर तो गया, लेकिन बाहर नहीं आया. आज दो दिन बाद 6 हिस्सों में बॉडी मिली है. दविंदर 36 साल का था और शादीशुदा था, उसकी एक बेटी है, जो दिव्यांग है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस इस हत्या के पीछे किसी व्यक्तिगत विवाद या अन्य कारणों की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: दोस्त छाती पर बैठा, पत्नी ने प्राइवेट पार्ट दबाकर मार डाला... चौकीदार हत्याकांड में पुलिस के सामने आरोपी महिला का खुलासा

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर जलने के निशान नहीं थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और शव को बाद में खाली प्लॉट में फेंक दिया गया. पुलिस आसपास के लोगों, दुकानदारों और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी या आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

थाना सलेम टाबरी की पुलिस और फोरेंसिक टीम ने इलाके की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है और जांच जारी है.

यह घटना पिछले कुछ दिनों में इलाके में हुई दूसरी भयावह वारदात है. तीन दिन पहले मेहरबान थाना इलाके के एक खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला था, जो दो टुकड़ों में था. उस समय शव को कुत्ते नोच रहे थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया था. उस केस में अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है.

