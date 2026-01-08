दोस्त छाती पर बैठा, पत्नी ने प्राइवेट पार्ट दबाकर मार डाला... चौकीदार हत्याकांड में पुलिस के सामने आरोपी महिला का खुलासा

हरियाणा के सोनीपत से रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. कामी रोड इलाके में हुई चौकीदार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मृतक की पत्नी को अरेस्ट किया है. जांच में सामने आया है कि पत्नी ने अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की थी. आरोपी महिला ने हत्या की पूरी कहानी बताई है.

मृतक की पहचान गांव ककाना निवासी रामकिशन के रूप में हुई है, जो बीते करीब एक साल से कामी रोड पर स्थित गार्डन में चौकीदार के तौर पर काम कर रहा था. रामकिशन अपने परिवार के साथ गार्डन परिसर में ही रहता था. बीते दिनों उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच शुरू की.

जांच में सामने आया कि रामकिशन की हत्या उसकी पत्नी सरिता ने की थी. पूछताछ में आरोपी पत्नी ने खुलासा किया कि उसके अपने पति के दोस्त सतपाल के साथ मधुर संबंध थे. दोनों ने मिलकर रामकिशन को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

पुलिस के अनुसार, वारदात के वक्त सतपाल रामकिशन की छाती पर बैठा हुआ था, जबकि पत्नी सरिता ने उसके प्राइवेट पार्ट को दबाकर उसकी हत्या कर दी. यह खुलासा होने के बाद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. आरोपी महिला ने कैमरे के सामने कहा कि उसका पति उसे लगातार परेशान करता था, इसी वजह से उसने उसे मौत के घाट उतार दिया.

जांच में यह भी सामने आया है कि रामकिशन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसके खिलाफ करीब एक दर्जन केस दर्ज थे. उसकी दोस्ती सतपाल से जेल में ही हुई थी. जेल से बाहर आने के बाद सतपाल भी रामकिशन के साथ उसी गार्डन में रहने लगा था. बीते दो महीनों से सतपाल और सरिता के बीच संबंध थे.

सिविल लाइन थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कामी रोड पर स्थित एक निजी गार्डन में चौकीदार की हत्या हुई है. जांच में स्पष्ट हुआ कि हत्या पत्नी ने की है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि वारदात में सतपाल नाम का युवक भी शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी सरिता को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा सके. पुलिस का कहना है कि सतपाल की गिरफ्तारी के बाद इस साजिश से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं.

रिपोर्ट: पवन कुमार