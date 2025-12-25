scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आप अरेस्ट हो सकते हैं...' रिटायर्ड IAS अफसर से ठगे 76 लाख रुपये... मुंबई साइबर क्राइम का डर दिखाकर फंसाया

पंजाब सरकार के पूर्व सचिव और फिरोजपुर व फरीदकोट के पूर्व डिप्टी कमिश्नर रहे हरजिंदर सिंह चाहल को साइबर ठगों ने डर और धमकी के जाल में फंसाकर करीब 76 लाख रुपये ठग लिए. ठगों ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम सेल का अफसर बताकर चाहल को डराया और अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए. जांच में असम से दो आरोपियों को पकड़ा गया है.

Advertisement
X
रिटायर्ड आईएएस हरजिंदर सिंह चाहल से साइबर ठगी. (Photo: ITG)
रिटायर्ड आईएएस हरजिंदर सिंह चाहल से साइबर ठगी. (Photo: ITG)

पंजाब के अमृतसर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. पंजाब सरकार के पूर्व सचिव और फिरोजपुर व फरीदकोट के पूर्व डिप्टी कमिश्नर रहे हरजिंदर सिंह चाहल को साइबर ठगों ने निशाना बनाया. ठगों ने उन्हें डर और धमकी के जाल में फंसाकर करीब 76 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली. बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व आईजी अमरजीत सिंह चाहल के साथ भी ठगी हुई थी, जिसमें अमरजीत सिंह ने खुदकुशी की कोशिश की थी.

हरजिंदर सिंह चाहल ने बताया कि 5 सितंबर 2024 को उन्हें वॉट्सएप पर एक कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अजीत कुमार बंसल बताते हुए मुंबई साइबर क्राइम सेल का इंस्पेक्टर बताया.

ठग ने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट से उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन जारी हुए हैं. यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है. डर के चलते हरजिंदर सिंह ने ठग की बात मानते हुए अलग-अलग बैंक खातों में RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दिए.

सम्बंधित ख़बरें

Punjab Aajtak
पूर्व IG से साइबर ठगी, क्यों की जान देने की कोशिश? देखें पंजाब आजतक
देश में साइबर ठगों का कौन और कैसे करेगा 'इलाज'? देखें 10 तक
people saved from cyber fraud worth 7130 crore by mha i4c wing across india
Cyber Fraud से करें बचाव? दिल्ली पुलिस साइबर सेल के DCP ने बताया
Jharkhand police achieves major success against cyber criminals in Dhanbad
झारखंड पुलिस ने कई साइबर अपराधियों को किया अरेस्ट, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम
cyber crime cases in india
एक फोन कॉल और उड़ गए करोड़ों रुपए... साइबर ठगों का खौफनाक खेल, जिसने सिस्टम को हिला दिया

amritsar retired ias officer rs 76 lakh scam mumbai cyber crime

ठग ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद सारी रकम वापस कर दी जाएगी. लेकिन अगले ही दिन जब हरजिंदर सिंह चाहल ने अपनी रकम वापस मांगी, तो ठग का मोबाइल बंद था. तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़ी साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक फोन कॉल और उड़ गए करोड़ों रुपए... साइबर ठगों का खौफनाक खेल, जिसने सिस्टम को हिला दिया

इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी अमृतसर पुलिस कमिश्नर को दी, लेकिन शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एडीजीपी विजिलेंस को मामले की जानकारी दी. जांच के दौरान असम से दो आरोपियों को पकड़ा गया, लेकिन अब तक पूरी रकम लौटाई नहीं गई है. इस मामले में पूर्व आईएएस अफसर हरजिंदर सिंह चाहल ने कहा कि यदि एक आईएएस अधिकारी के साथ इस तरह की ठगी हो सकती है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement