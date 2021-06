बंगाल: BJP सांसद लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला, कहा- TMC के गुंडों ने किया अटैक

पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोगों ने हमला किया है. इस घटना को लेकर बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष और सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि जब एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में असुरक्षित हो जाता है तो वह जनता के लिए काम कैसे करेगा?

अर्जुन सिंह ने कहा कि हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी की गाड़ी घेर कर टीएमसी के गुंडों ने बदसलूकी की. जब सांसद से यह सलूक हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा? स्पीकर ओम बिरला जी इस मामले का संज्ञान लें.

वहीं, सांसद लॉकेट चटर्जी का कहना है कि टीएमसी के लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया. उन्होंने कहा कि अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद इस्माइल के परिवार द्वारा डॉ. शिबशंकर रॉय को बेरहमी से पीटा गया. घटना की सूचना पाकर मैं पांडुआ अस्पताल डॉक्टर से मिलने गई थी. लेकिन टीएमसी के गुंडों ने मुझे रोक दिया और मुझपर हमला कर दिया.

Dr. Shibshankar Roy was brutally whacked by a family of deceased COVID patient, Ismail. I went to visit the doctor at Pandua hospital

but was deterred by TMC goons.



I’ll continue my fight in Hooghly to make it a better place for Bengali Hindus. pic.twitter.com/XYM19TDFb8