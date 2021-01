दिग्विजय का ट्वीट- ट्रंप जो अमेरिका में कर रहे हैं, वही काम उनके दोस्त मोदी भारत में कर रहे हैं

अमेरिका की राजधानी वॉशिंटगन डीसी में अरसे बाद ऐसा मंजर दिखा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक संसद की कार्यवाही के दौरान इमारत में अंदर घुस गए, जिससे अफरातफरी मच गई. बाद में सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला. काफी देर तक अमेरिकी संसद में पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प होती रही.

इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है. घटना के बाद अमेरिकी राजधानी में कर्फ्यू का एलान कर दिया गया है. ट्रंप समर्थकों की इस हरकत की पूरी दुनिया निंदा कर रही है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह कह दिया कि जो ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं, वही काम नरेंद्र मोदी भारत में कर रहे हैं.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, 'हम आपके विचारों को साझा करते हैं बिल क्लिंटन. ट्रम्प अमेरिका में जो कर रहे हैं, उनके दोस्त मोदी भारत में वही कर रहे हैं. वह भारतीय लोगों को विभाजित करने और भारतीय संविधान को कम आंकने पर आमादा हैं.'

We share your thoughts Mr Bill Clinton. What Trump is doing in US, his friend Modi is doing in India. He is bent upon dividing the Indian People and undermining the Indian Constitution https://t.co/MG8w9WOIg1