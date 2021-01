US: राष्ट्रपति चुनाव नतीजों पर खींचतान, कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा, नेशनल गार्ड तैनात

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2020 के नतीजों पर सियासी खींचतान जारी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव धांधली का आरोप लगाते हुए दबाव बनाने में लगे हुए हैं. निर्वाचन नतीजों को लेकर अमेरिकी संसद की बैठक से पहले ट्रंप समर्थकों की भीड़ अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के बाहर एकत्रित हो गई है. ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर हंगामा भी किया है.

बताया जा रहा है कि ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए और हंगामा करने लगे. हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की है. वहीं हंगामा को देखते हुए नेशनल गार्ड का रवाना किया गया है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर नेशनल गार्ड और दूसरी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रवाना कर दिए गए हैं. हम हिंसा के खिलाफ और शांति बनाये रखने के लिए राष्ट्रपति की अपील को दोहरा रहे हैं. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कैपिटल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है.

वहीं राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जो बाइडेन ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आह्वान करता हूं कि वह अपनी शपथ पूरी करें और संविधान की रक्षा करें और इस घेराबंदी को समाप्त करने की मांग करें.

At this hour, our democracy is under unprecedented assault. Unlike anything we've seen in modern times. An assault on citadel of liberty, the Capitol itself. An assault on people's representatives and the Capitol Hill police, sworn to protect them: US President-Elect Joe Biden https://t.co/NSMz9yaHlS